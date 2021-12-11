Tuzla Deresi'ne düşen kediyi temizlik personeli kurtardı - Son Dakika

Tuzla Evliya Çelebi Mahallesi'nden geçen Tuzla Deresi'ne düşen ve duvar arasındaki boşluğa sıkışan kedinin yardımına Tuzla Belediyesi temizlik personeli yetişti. Uzun bir çalışma sonrası kurtarılan kedinin o anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Dereye düştükten sonra duvar arasına sıkışan kediyi o sırada çevrede bulunan Tuzla Belediyesi Temizlik Personeli Mehmet Teke kurtardı.

BİR VATANDAŞ OLARAK MÜDAHALE ETTİM

Temizlik personeli Mehmet Teke, Tuzla'nın Evliya Çelebi Mahallesi'nde bulunan ve Şinası Dural Caddesi'nden geçen derenin üstünde bir kalabalık fark etti. Kalabalığa doğru yaklaştığında; dereden gelen kedi sesini fark etti. Derenin istinat duvarında oluşan yarık içerisinde sıkışmış kediyi kurtarmak için dereye inen temizlik personeli, kediyi sıkıştığı yerden uzun bir çalışma sonrası ensesinden tutarak, dereye sarkıtılmış kovanın içine bıraktı. Vatandaşlar tarafından yukarıya çekilen kedi koşarak gözlerden uzaklaştı. Daha sonra kurtardığı kediyle bir araya gelen Temizlik Personeli Mehmet Teke, "Şinasi Dural Caddesi'nden geçerken bir kalabalık gördüm. Ne olduğunu görmek için dereye inip baktım. Kedinin dereye düştüğünü gördüm. Ben de dereye inerek bir vatandaş olarak müdahale ettim" dedi.