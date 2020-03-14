Tuzla Deri Sanayi'de korkutan yangın - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tuzla Deri Sanayi'de korkutan yangın - Son Dakika

Tuzla Deri Sanayi'de korkutan yangın

20 dakika önce

Tuzla Deri Sanayi sitesi içinde bulunan kumaş fabrikasında yangın çıktı.

Tuzla Deri Sanayi'de korkutan yangın, System.String[]

Tuzla Deri Sanayi sitesi içinde bulunan kumaş fabrikasında yangın çıktı. Yoğun dumandan etkilenen 5 işçi hastaneye kaldırılırken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, saat 18.00 sıralarında Tuzla Deri Sanayi Sitesi'nde bulunan kumaş fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine birçok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenen 5 işçi çevredeki hastanelere kaldırılırken, yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Tuzla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 07:47 Kaynak: İHA
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