TUZLA GENÇLİK VE KÜLTÜR FESTİVALİ BAŞLADI - Son Dakika

El zanaatkarları, sahaflar ve antikacıların gençlerle buluştuğu, usta ellerin atölye çalışmaları, sahne performansları, sinema gösterimlerinin yer aldığı, Yeşilçam'ın hayatta kalan oyuncularının söyleşi ve sahne performanslarıyla renklenen 'Tuzla Gençlik ve Kültür Festivali' başladı.

Tuzla Belediyesi 'Gençlik ve Kültür Festivali'nin açılışını bugün gerçekleştirdi. 15 gün sürecek olan festivale Türkiye'nin yedi bölgesinden katılan el zanaatkarları, sahaflar ve antikacıların gençlerle buluştuğu festivalde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel etkinlikler de düzenlendi. Engelli vatandaşlar sahneye çıkarak şarkılar söyledi, enstrüman çaldı, folklor oyunları oynadı. Program akışında ise mezat yapıldı. El emeği ürünlerinin satıldığı mezattan elde edilen gelirle de yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara bot ve mont desteği sağlanacak.

'BU GÜZELLİKLERİ GELECEĞE TAŞISINLAR'

Programda konuşan Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, ' Bugün 3 Aralık Engelliler Günü. Ama bugün bizim Gençlik ve Kültür Festivalimizin de başlangıcı oldu. Öncelikle bugün vesilesiyle tüm engellilerin ve engelli adayı olan herkesin engelliler gününü kutluyorum. Biz bu festivallerimizle gençlerimize geçmişte var olan sanatçılarımızı, zanaatkarlarımızı tanıtmak istedik. Çünkü onların bu güzellikleri geleceğe taşımalarını istiyoruz' açıklamasını yaptı.

'KIŞ GÜNÜNDE ÜŞÜMESİNLER'

Özellikle Kültür Bakanlığına da teşekkürlerini sunan Dr. Şadi Yazıcı, 'Gençlik ve Spor Bakanlığımıza da teşekkür ediyorum. Kültür Bakanlığımızın bünyesinde bulunan bu sanatkarlarımızın el emeği, göz nuru olan emeklerini burada mezatla sunduk. Elde edilen gelirle de yardıma ihtiyacı olan, bu kış günlerinde üşüyen çocuklarımıza yardımda bulunacağız' dedi.

'GENÇLER MERAKLI'

Festivale el emeği ürünleriyle katılan Cam Üfleme Sanatkarı 53 yaşındaki İbrahim Özçelik, sanatlarının tanıtılması açısından bu tür festivallerin çok önemli olduğunu söyledi. Özçelik, festivale gelen gençlerin çok meraklı olduğunu ve böyle meraklı olurlarsa da her şeyi öğrenebileceklerini söyledi.