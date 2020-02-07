TUZLA İBRAHİM KENDİRLİ KIŞLASI'NDA YANGIN (1) - Son Dakika

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TUZLA İBRAHİM KENDİRLİ KIŞLASI'NDA YANGIN (1)
6 saat önce
Ali Kerem BENGİ / ALBAY İbrahim Kendirli Kışlası'nda bulunan bir binada yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:26 Kaynak: DHA
Ali Kerem BENGİ/ ALBAY İbrahim Kendirli Kışlası'nda bulunan bir binada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangında patlamalar olduğu belirtiliyor.
Görüntü Dökümü:
------------------Olay yerinden görüntüler
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