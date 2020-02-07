Tuzla İbrahim Kendirli Kışlası'nda yangın (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tuzla İbrahim Kendirli Kışlası'nda yangın (1) - Son Dakika

Tuzla İbrahim Kendirli Kışlası'nda yangın (1)

6 saat önce

Ali Kerem BENGİ / ALBAY İbrahim Kendirli Kışlası'nda bulunan bir binada yangın çıktı.

Tuzla İbrahim Kendirli Kışlası'nda yangın (1), System.String[]

Ali Kerem BENGİ/  ALBAY İbrahim Kendirli Kışlası'nda bulunan bir binada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangında patlamalar olduğu belirtiliyor.


Kendirli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:27 Kaynak: DHA
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