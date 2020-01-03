Tuzla İçmeler Mahallesi'nde bir gecekonduda yangın çıktı. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tuzla İçmeler Mahallesi'nde bir gecekonduda yangın çıktı. - Son Dakika

Tuzla İçmeler Mahallesi'nde bir gecekonduda yangın çıktı.

6 saat önce

Tuzla İçmeler Mahallesi'nde bir gecekonduda yangın çıktı.

Tuzla İçmeler Mahallesi'nde bir gecekonduda yangın çıktı., System.String[]

Tuzla İçmeler Mahallesi'nde bir gecekonduda yangın çıktı. Gecekonduda mahsur kalan bir kişi vatandaşlar tarafından kurtarıldı. - İSTANBUL

İçmeler, Tuzla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 09:40 Kaynak: İHA
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