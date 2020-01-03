Son Dakika › 3. Sayfa › Tuzla İçmeler Mahallesi'nde bir gecekonduda yangın çıktı. - Son Dakika
Tuzla İçmeler Mahallesi'nde bir gecekonduda yangın çıktı.
6 saat önce
Tuzla İçmeler Mahallesi'nde bir gecekonduda yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 09:40 Kaynak: İHA
Tuzla İçmeler Mahallesi'nde bir gecekonduda yangın çıktı. Gecekonduda mahsur kalan bir kişi vatandaşlar tarafından kurtarıldı. - İSTANBUL
Son Dakika Tutuklu yakınlarını cezaevinde görmeye giden aile, eve döndüklerinde hayatlarının şokunu yaşadı Aç kalan tilki İstanbul sokaklarına indi Son dakika: Amerika'dan Irak'ta bulunan vatandaşlarına çağrı: Acil ülkeyi terk edin Bakan Soylu, engelli vatandaşın isteğini kırmadı