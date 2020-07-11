TUZLA İÇMELER MARMARAY DURAĞI'NDA BİR KİŞİ İNTİHAR ETTİ - Son Dakika

TUZLA İÇMELER MARMARAY DURAĞI'NDA BİR KİŞİ İNTİHAR ETTİ

Tuzla İçmeler Marmaray Durağı'nda askeri personel olduğu öğrenilen 33 yaşındaki E.T. raylara atlayarak intihar etti.

Tuzla İçmeler Marmaray Durağı'nda askeri personel olduğu öğrenilen 33 yaşındaki E.T. raylara atlayarak intihar etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde E.T'nin hayatını kaybettiği belirlenirken tren seferlerinde aksamalar yaşandı.

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Olay, İçmeler Marmaray Durağı'nda saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Halkalı- Gebze seferini yapan tren,  Marmaray İçmeler Durağı'na yanaştığı sırada durakta bulunan E. T. (33) raylara atlayarak intihar etti. Olayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde E.T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Tren seferleri geçici olarak durdurulurken polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonrasında askeri personel olduğu öğrenilen E.T.'nin cansız bedeni İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerinde yaşananlar havadan da görüntülendi.

"İNTİHAR ETMİŞ"

Olay esnasında trende olan Gönül Artunç, "Trende seyahat halindeydik. Gebze'ye doğru gidiyorduk. Birden patlama sesi geldi, tren yalpalandı. Geriye doğru biraz ilerledik baktık bazı insanlar şok olmuş. Adamın çantası duruyor orada. Adam yürüme esnasında atlamış intihar etmiş. Şu anda seferler yapılmıyor. Biz de kendi imkanlarımızla otobüslere gitmeye çalışıyoruz" dedi.

Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

- İstanbul

Marmaray, İçmeler, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 20:12 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TUZLA İÇMELER MARMARAY DURAĞI'NDA BİR KİŞİ İNTİHAR ETTİ - Son Dakika
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