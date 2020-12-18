Tuzla, işletmeciler için cazibe merkezi haline geldi - Son Dakika

Tuzla, işletmeciler için cazibe merkezi haline geldi

18.12.2020 17:30

Tuzla, işletmeciler için cazibe merkezi haline geldi Tuzla, Koronavirüs salgınına rağmen işletmecilerin cazibe merkezi haline geldi.

Tuzla, işletmeciler için cazibe merkezi haline geldi

İSTANBUL - Tuzla, Koronavirüs salgınına rağmen işletmecilerin cazibe merkezi haline geldi. Sürekli yeni işletmelerin açılması ile birlikte hem işletmecilerin hem de vatandaşların yüzü gülüyor. Bugün yapılan 2 açılışa katılan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı," Hem ekonomik katma değer hem de özelliklede istihdam açısından her türlü yatırımın, en ufak bir iş yerinin biri bile bizim için çok kıymetli" dedi.

Tuzla ilçesi, Koronavirüs salgınına rağmen işletmecilerin cazibe merkezi olmaya devam ediyor. Tuzla Belediyesi'nin yaptığı çalışmalar ile her kesimden vatandaşın yaşadığı Tuzla'da 2 yeni işletme daha açıldı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın katıldığı törenler ile açılan işletmeler, faaliyetlerine başladı. Tuzla ilçesi Postane Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir süpermarketin açılışına katılan Başkan Yazıcı, kurdele kesti. Kurdele kesiminin ardından süpermarkette incelemelerde bulunan Başkan Yazıcı, 'Hayırlı olsun' dileklerini iletti. Buradaki açılışın ardından Orta Mahalle Demokrasi Caddesi'nde bulunan kasap dükkanı açılışına katılan Başkan Yazıcı burada da kurdele kesip incelemelerde bulundu.

"Tuzla'ya yapılan yatırımlar çok kıymetli"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı açılış sırasında yaptığı açıklamada, "Tuzla Belediye Başkanı olarak Tuzla sınırları içerisinde yapılan bütün yatırımları, hem halkımıza hem ilçemizin kentsel manada hem de toplumsal manadaki sosyoekonomik gelişmeler açısından çok kıymetli olduğunu her zaman düşündük. Tuzla'mız için her türlü yatırımın kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Bugün bir açılışta daha, Tuzlamızda yıllar öncesinde 'Hiçbir şey yok. Biz Pendik'e Kadıköy'e gitmek zorunda kalıyoruz' denilen bir Tuzla'da, Migros'u görmekte bizim için önemli biri mutluluk kaynağıdır. Hem ekonomik katma değer hem de özelliklede istihdam açısından her türlü yatırımın, en ufak bir iş yerinin biri bile bizim için çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Tuzla, işletmeciler için cazibe merkezi haline geldi
Tuzla, işletmeciler için cazibe merkezi haline geldi
Tuzla, işletmeciler için cazibe merkezi haline geldi
Tuzla, işletmeciler için cazibe merkezi haline geldi
Tuzla, işletmeciler için cazibe merkezi haline geldi
Tuzla, işletmeciler için cazibe merkezi haline geldi
Tuzla, işletmeciler için cazibe merkezi haline geldi
Tuzla, işletmeciler için cazibe merkezi haline geldi

Şadi Yazıcı, Koronavirüs, İstihdam, Tuzla, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tuzla, işletmeciler için cazibe merkezi haline geldi - Son Dakika


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