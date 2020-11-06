Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi, iş arayanlarla işverenler arasında köprü oluşturuyor - Son Dakika

Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi, iş arayanlarla işverenler arasında köprü oluşturuyor

06.11.2020 09:51

Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi, iş arayanlarla işverenler arasında köprü oluşturuyor Tuzla Belediyesi bünyesinde 11 yıldır faaliyet gösteren Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi (TUZKAM), iş arayan vatandaşlar ile işvereni buluşturarak binlerce vatandaşın istihdam...

Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi, iş arayanlarla işverenler arasında köprü oluşturuyor

İSTANBUL - Tuzla Belediyesi bünyesinde 11 yıldır faaliyet gösteren Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi (TUZKAM), iş arayan vatandaşlar ile işvereni buluşturarak binlerce vatandaşın istihdam edilmesine katkıda bulunuyor. TUZKAM, pandemi dolayısıyla iş bulmakta zorluk çelen vatandaşlar ile işverenleri buluşturmak için de köprü görevi görüyor. Ayrıca TUZKAM aracılığıyla son 11 yılda yaklaşık 8 bin kişi iş sahibi oldu.

Tuzla Belediyesi bünyesinde 11 yıldır faaliyet gösteren Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi, iş arayan vatandaşlar ile işvereni buluşturarak binlerce vatandaşın istihdam edilmesine katkıda bulunuyor. Tuzla Belediyesi ile İŞKUR arasında yapılan protokol çerçevesinde, iş arayan vatandaşlar belediye hizmet binası içerisinde bulunan İŞKUR ofisi veya TUZKAM internet sitesi üzerinden başvuru yaparak CV oluşturabiliyor. Alınan başvurular, Kariyer Merkezi'ndeki üye işverenler tarafından inceleniyor. İncelenen başvurulardan onaylanan ise Tuzla Belediyesi güvencesi ile işe başlıyor. TUZKAM, pandemi sürecinde de iş arayanla işvereni buluşturmaya devam ediyor.

İşveren ile iş arayanı buluşturan TUZKAM'a son 11 yılda 27 bin 140 başvuru yapıldı. Bugüne kadar başvuru sahiplerinden yüzde 30'una denk gelen 8 bin 140 kişi iş görüşmelerine yönlendirildi. Ayrıca Tuzla Kariyer Merkezi bu güne kadar toplam 7 bin 385 kişiye; Hijyen, Performans Değerlendirme Teknikleri, İş Tatmini, Liderlik, Motivasyon, Verimlilik Yönetimi, Genel Muhasebe, Beden Dili ve Etkili İletişim Teknikleri, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Stres Yönetimi, Zaman Yönetimi, Satış ve Pazarlama Teknikleri alanlarında eğitim kursları düzenlendi. Toplam 4 bin 386 firma ile anlaşma yapan Tuzla Kariyer Merkezi, sadece Tuzla'da değil çevre ilçelerde bulunan firmalar ile de görüşmeler yaparak istihdam ağını genişletti.

Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi hakkına bilgi veren Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Kendi ilçemiz sınırları içerisinde iş verenle işe ihtiyacı olanı, çalışmak isteyeni buluşturmak için platform oluşturduk. Tuzla sınırları içerisinde sosyal doku çalışmaları yaptık ve ihtiyaç sahiplerini biliyoruz. 'Ben iş istiyorum' diyen herkesin başvurusunu aldık. Şu ana kadar son 11 yılda yaklaşık 27 bine yakın başvuru aldık. ve bunların yaklaşık 8 bine yakınını çeşitli işlere yerleşmesini sağladık. Hem kendi bünyemizde ki firmalarımız ile hem de çevremizdeki firmalar ile Tuzla sınırları içerisinde bulunan 5 organize sanayi bölgesi, bütün sanayi kuruluşları ve bütün işyerlerinin İnsan Kaynakları ile istişareler ile bir iletişim ağı oluşturmaya çalışıyoruz. Buradaki ekibimiz ise bize başvurular doğrultusunda ihtiyacı olan firmaların neye ihtiyacı olduğunu söylüyorlar. O ihtiyaca göre alternatif sunuyoruz. Bize '5 tane satış elemanına ihtiyacım var' dendiğinde biz uygun 25, 30 kişinin CV'sini yolluyoruz. Onlara da seçim hakkı tanıyarak daha alternatifli bir şekilde en ideal elemanı bulmalarını sağlıyoruz" dedi.

TUZKAM aracılığıyla yaklaşık 10 dakikada kendisine uygun iş bulan Canan Dereli, "Tuzla Belediyesi'nin Kariyer ve İstihdam Merkezi biriminin olduğunu öğrendim. Bugün iş başvurusu yapmak için geldim. Sağ olsunlar çok ilgilendiler. Numaramı aldıktan sonra işlemler 10 dakika sürdü. Bu süre zarfında iki tane iş buldum. Buraların tüm bilgileri benimle paylaştılar. Ben arayıp görüşüp, inşallah işe başlayacağım" diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi, iş arayanlarla işverenler arasında köprü oluşturuyor
Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi, iş arayanlarla işverenler arasında köprü oluşturuyor
Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi, iş arayanlarla işverenler arasında köprü oluşturuyor
Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi, iş arayanlarla işverenler arasında köprü oluşturuyor
Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi, iş arayanlarla işverenler arasında köprü oluşturuyor
Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi, iş arayanlarla işverenler arasında köprü oluşturuyor

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi, iş arayanlarla işverenler arasında köprü oluşturuyor - Son Dakika


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