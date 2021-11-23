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Tuzla Karting Park'ta Büyük Çekişme - Son Dakika

Tuzla Karting Park'ta Büyük Çekişme

23.11.2021 15:15
Tuzla Karting Park'ta Büyük Çekişme

2021 Türkiye Karting Şampiyonası 9. Ayak yarışları 20-21 Kasım tarihlerinde Tuzla Karting Park pistinde yapıldı.

Tuzla Motorsporları Kulübü tarafından düzenlenen yarışlarda Mini, Junior, Senior ve Master kategorilerinde toplam 33 sporcu mücadele etti.

Mini kategoride 3 yarışı da kazanan İskender Zülfikari yarışı birinci sırada tamamladı. Erin Ünlüdoğan ikinciliği, Teoman Hoskin üçüncülüğü aldı.

Formula Junior kategorisinde 3 yarışı da kazanan Emir Tanju 9. ayağı kürsünün en üst basamağında yer alırken, Sarp Arhan Or ikinciliği, Leyla Sulyak üçüncülüğü elde etti. Çok çekişmeli yarışların yaşandığı Formula Senior kategorisinde ise ilk yarışı Zekai Özen, 2. ve 3. yarışları ise Kerim Sulyak kazandı. Böylece 9. ayağı Kerim Sulyak birinci, Zekai Özen ikinci ve Berk Kalpaklıoğlu da üçüncü olarak bitirmiş oldu.

Kadınlar Formula Senior'da Ayda Biter birinci, Sude Nur Yurdagül ikinci ve Büşra Sena Savaşer üçüncü oldular. Formula Junior'da Leyla Sulyak birinci, Ayşe Çebi ikinci olurken, mini kadınlarda Ada Karayel birincilik kupasını kaldıran sporcu oldu. Yarışın takımlar birinciliğini ise bir kez daha Dynamic Racing Team elde etti.

2021 Türkiye Karting Şampiyonası 4-5 Aralık'ta TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde Bursa Uludağ Motor Sporları Kulübü (BUMOSK) tarafından düzenlenecek olan 10. ayak yarışlarıyla sona erecek ve tüm kategorilerde şampiyonlar belli olacak.

Formula 1, İskender, Türkiye, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

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