Tuzla'da "Dünya Kukla Festivali" düzenlendi - Son Dakika

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"Dünya Kuklaları Tuzla'da" konseptiyle düzenlenen "Dünya Kukla Festivali"ne öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Tuzla Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 40'ı yabancı 20'si yerli olmak üzere 60 kuklanın sergilendiği festival, Tuzla Viaport Marina'daki Fuar, Kongre ve Gösteri Merkezi'nde düzenlendi.

Okulların ara tatile girmesiyle öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği festivali ziyaret eden Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, atölye eğitimlerine katılarak, çocuklarla kukla yaptı.

Kukla, jonglör, yarışmalar, oyunlar, konser, illüzyon, palyaço ve maskot gösterilerinin yanı sıra konser ve çocuk şarkıları programlarının da yer aldığı festival, 6 Şubat'a kadar devam edecek.

Ziyaretçilerin kukla yapımını da tecrübe edeceği festivalde, Hacivat ve Karagöz gösterileri de yapılacak.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, festivalde dünyadaki birçok ustanın elinden çıkmış kuklalar sergilendiğini belirterek, belli karakterlerin ve kimliklerin gelecek nesillere aktarabilmesi için kukla kullanıldığını, eskiden kullanılan karakterlerin de geleceğe aktarılması gereken figürler olduğunu dile getirdi.