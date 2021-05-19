Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan lojistik firmasının deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sanayi bölgesindeki firmaya ait deponun çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın sırasında deponun kapalı olduğu, içeride kimsenin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika... Tuzla'da lojistik firmasının deposunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika