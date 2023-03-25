İlk kez oruç tutan 500 çocuk birlikte iftar açtı, ortaya çok güzel görüntüler çıktı - Son Dakika
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İlk kez oruç tutan 500 çocuk birlikte iftar açtı, ortaya çok güzel görüntüler çıktı

25.03.2023 12:29
İlk kez oruç tutan 500 çocuk birlikte iftar açtı, ortaya çok güzel görüntüler çıktı

Tuzla'nın 17 mahallesinde ilk kez oruç tutan 8-14 yaş arasındaki 500 çocuk, birlikte iftar açtı. Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın da katıldığı iftar programında ortaya renkli görüntüler çıktı.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından hayata geçirilen ve 8-14 yaş arasındaki çocukların kendi gelişimlerine katkı sağlaması amacıyla sanattan spora onlarca farklı branşta eğitimler alabildikleri Tuzla Belediyesi Bilgi Evi'ne giden öğrenciler, iftar programında bir araya geldiler.

Tuzla'nın 17 mahallesinden Bilgi Evi'ne gelen ve ilk kez oruç tutan 500 çocuk, Ayyıldız Sosyal Tesisleri'nde Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ile iftar yaptılar. Her Ramazan ayının 2'nci gününde geleneksel olarak gerçekleşen Başkanla ilk oruç kez oruç tutan çocukların buluşmasında Başkan Yazıcı, çocuklar ile tek tek sohbet ederek fotoğraf çektirdi. Çocuklarla Başkan Yazıcı'nın buluşması renkli anlara sahne oldu.

Program sırasında açıklamalarda bulunan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Ramazan ayına girdik. Ramazan ayına kavuşturan Rabbime hamdolsun. Bizim artık gelenekselleşmiş Ramazan ayının ikinci günü ikinci iftarımızı ömründe ilk kez oruç tutan çocuklarımızla yapıyoruz. Bugün onlarla ve arkadaşlarıyla birlikteyiz. Ramazan ayının rahmeti, bereketi, sevinci, mutluluğu hem de ilk defa oruç tutan çocuklarımızın heyecanı bizlere ayrı mutluluk veriyor. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bizim sofralarımızı şenlendirdiler. Ayrıca bereketlendirdiler. Ama çok daha önemlisi şereflendirdiler" dedi.

Açıklamasının devamında "Ömrü hayatında ilk defa oruç tutmaya başlayan çocuklarımızla aynı sofrayı paylaşmak, apayrı bir gurur" diyen Başkan Yazıcı, şöyle devam etti: "Medeniyetimizin bu evlatlarını daha iyi noktalarda hep birlikte Ramazan'da da bayramda da Rabbim bizleri aynı masada buluştursun. Birliğimizi beraberliğimizi ve kardeşliğimizi artırsın. Herkesin tekrar Ramazan ayını tebrik ediyorum."

İşte iftar programında kareler;

İlk kez oruç tutan 500 çocuk birlikte iftar açtı, ortaya çok güzel görüntüler çıktı
İlk kez oruç tutan 500 çocuk birlikte iftar açtı, ortaya çok güzel görüntüler çıktı
İlk kez oruç tutan 500 çocuk birlikte iftar açtı, ortaya çok güzel görüntüler çıktı
İlk kez oruç tutan 500 çocuk birlikte iftar açtı, ortaya çok güzel görüntüler çıktı
İlk kez oruç tutan 500 çocuk birlikte iftar açtı, ortaya çok güzel görüntüler çıktı
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SON DAKİKA: İlk kez oruç tutan 500 çocuk birlikte iftar açtı, ortaya çok güzel görüntüler çıktı - Son Dakika
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