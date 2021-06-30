Tuzla'da dezavantajlı vatandaşlara evde ücretsiz tıraş hizmeti sürdürülüyor - Son Dakika

İhtiyaç sahibi ve dezavantajlı vatandaşların saç ve sakal tıraşlarının ücretsiz yapıldığı " Tuzla'nın Berberi" uygulaması devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın talimatıyla hayata geçen proje ile evlerde tıraş hizmeti sürdürülüyor.

İlçede yaşayan tüm dezavantajlı vatandaşlara ulaşılması hedeflenen projede, ilk tıraşlar koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirildi.

Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar, Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı'nın sosyal medya hesaplarından başvuru yapabiliyor.