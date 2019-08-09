Tuzla Organize Sanayi Bölgesin'de Boya fabrikasında yangın çıktı
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Tuzla Organize Sanayi Bölgesin'de Boya fabrikasında henüz nedeni bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı.
Tuzla Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 05:39 Kaynak: İHA
Organize Sanayi Bölgesin'de Boya fabrikasında henüz nedeni bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve salık ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafınca kontrol altına alındı. Olayda can kaybı yaşanmadı. İtfaiyenin soğutma çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL
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