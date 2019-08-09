Son Dakika Haberleri: Tuzla Organize Sanayi Bölgesin'de Boya fabrikasında yangın çıktı
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Tuzla Organize Sanayi Bölgesin'de Boya fabrikasında yangın çıktı

2 gün önce

Tuzla Organize Sanayi Bölgesin'de Boya fabrikasında henüz nedeni bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı.

Tuzla Organize Sanayi Bölgesin'de Boya fabrikasında yangın çıktı, System.String[]
Tuzla Organize Sanayi Bölgesin'de Boya fabrikasında henüz nedeni bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve salık ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafınca kontrol altına alındı. Olayda can kaybı yaşanmadı. İtfaiyenin soğutma çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL
Tuzla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 05:39 Kaynak: İHA
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