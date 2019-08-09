Son Dakika Haberleri: Tuzla Organize Sanayi Bölgesinde boya fabrikasında yangın
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Tuzla Organize Sanayi Bölgesinde boya fabrikasında yangın

41 dakika önce

Tuzla Organize Sanayi Bölgesinde bir boya fabrikasında yangın çıktı.

Tuzla Organize Sanayi Bölgesinde boya fabrikasında yangın, System.String[]
Tuzla Organize Sanayi Bölgesinde bir boya fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın gece saat 03: 30 sularında çıktı. Nedeni belirlenemeyen yangında olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çıkan yangında can kaybı olmazken fabrika kullanılmaz hale geldi. Fabrikada bulunan kimyasal maddeler sonucu yangında patlamalar yaşandı. 2 saat süren yangın itfaiye ekiplerinin köpük müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çevre fabrikalara sıçramaması için itfaiye ekiplerince büyük uğraş verildi. Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL
Tuzla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 07:48 Kaynak: İHA
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