Son Dakika Haberleri: Tuzla Organize Sanayi Bölgesinde çıkan yangın söndürüldü
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Tuzla Organize Sanayi Bölgesinde çıkan yangın söndürüldü

1 saat önce

Tuzla Organize Sanayi Bölgesinde bir boya fabrikasında yangın çıktı.

Tuzla Organize Sanayi Bölgesinde çıkan yangın söndürüldü, System.String[]
Tuzla Organize Sanayi Bölgesinde bir boya fabrikasında yangın çıktı. Ara ara patlamaların da yaşandığı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın gece saat 03.30 sularında çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangında olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çıkan yangında can kaybı yaşanmazken fabrikada maddi hasar oluştu. Fabrikada bulunan kimyasal maddelerden dolayı patlamalar yaşandı. Yangının çevre fabrikalara sıçramaması için itfaiye ekiplerince büyük uğraş verildi. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü. - İSTANBUL
Tuzla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 08:49 Kaynak: İHA
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