Son Dakika Haberleri: Tuzla Patlamasında Ölen Muhammed 1 Yıl Önce Evlenmiş

Tuzla Patlamasında Ölen Muhammed 1 Yıl Önce Evlenmiş

1 saat önce

İSTANBUL Tuzla Tersanesi'nde gemiden yakıt boşaltımı sırasında meydana gelen patlamada yaşamını yitiren Muhammed Ali Yılmaz'ın (25) bir yıl önce evlendiği öğrenildi.

Tuzla Patlamasında Ölen Muhammed 1 Yıl Önce Evlenmiş, System.String[]
İSTANBUL Tuzla Tersanesi'nde gemiden yakıt boşaltımı sırasında meydana gelen patlamada yaşamını yitiren Muhammed Ali Yılmaz'ın (25) bir yıl önce evlendiği öğrenildi.

Tuzla tersanesinde saat 14.45 sıralarında Hong Hong bandıralı LR2 Koseidon adlı gemide yakıt boşaltımı sırasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerden işçi Muhammet Ali Yılmaz'ın Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde oturan ailesine acı haber verildi. Olay sonrasında otopsi için Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne cansız bedeni kaldırılan Muhammed Ali Yılmaz'ın bir yıl önce evlendiği öğrenildi. Bir yıllık işçi olduğu belirtilen Muhammed Ali Yılmaz, yarın yapılacak otopsi sonrasında Dilovası ilçesinde toprağa verilecek.

- Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:56 Kaynak: DHA

Kocaeli, Tuzla, Muhammed Ali, Tuzla Gemi Endüstrisi Tersanesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hastanede Sıra Beklerken Çıldıran Genç Boş Alanda Kendi Boğazını Kesti Tuzla'da, Tersanedeki Bir Gemide Yangın Çıktı! 8 Kişi Yaralandı

İstanbul Valiliği, Tuzla'daki Gemi Yangınının Acı Bilançosunu Açıkladı ABD, Venezuela'nın Petrol Şirketine Yaptırım Uygulama Kararı Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 01:09:37. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tuzla Patlamasında Ölen Muhammed 1 Yıl Önce Evlenmiş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]