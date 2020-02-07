TUZLA PİYADE OKUL KOMUTANLIĞI'NDA YANGIN (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel TUZLA PİYADE OKUL KOMUTANLIĞI'NDA YANGIN (1) - Son Dakika

TUZLA PİYADE OKUL KOMUTANLIĞI'NDA YANGIN (1)

19 dakika önce

Ali Kerem BENGİ/ TUZLA'daki Piyade Okul Komutanlığı'nda bulunan bir binada yangın çıktı.

TUZLA PİYADE OKUL KOMUTANLIĞI'NDA YANGIN (1), System.String[]

Ali Kerem BENGİ/  TUZLA'daki Piyade Okul Komutanlığı'nda bulunan bir binada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangında patlamalar olduğu belirtiliyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler


Piyade, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:11 Kaynak: DHA
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