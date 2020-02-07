TUZLA PİYADE OKUL KOMUTANLIĞI'NDA YANGIN (1) - Son Dakika

Ali Kerem BENGİ/ TUZLA'daki Piyade Okul Komutanlığı'nda bulunan bir binada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangında patlamalar olduğu belirtiliyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler