TUZLA PİYADE OKUL KOMUTANLIĞI'NDA YANGIN (1) - Son Dakika

TUZLA PİYADE OKUL KOMUTANLIĞI'NDA YANGIN (1)
19 dakika önce
Ali Kerem BENGİ/ TUZLA'daki Piyade Okul Komutanlığı'nda bulunan bir binada yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:11 Kaynak: DHA
Ali Kerem BENGİ/ TUZLA'daki Piyade Okul Komutanlığı'nda bulunan bir binada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangında patlamalar olduğu belirtiliyor.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
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