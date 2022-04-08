Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Tuzla Piyade Okulu yerleşkesinde saat 02.00 sıralarında patlama meydana geldi. 41. Bakım Onarım Müdürlüğü Ar-Ge Bölümü'nde bulunan mühimmat deposunda henüz sebebi belirlenemeyen patlamanın ardından yangın çıktı.
İstanbul'un birçok noktasında duyulan patlama sesleri endişe yaratırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye görevlilerinin yoğun çabasıyla yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı.
Yaşanan olay sonrası, Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul Tuzla'da bulunan 41'inci Bakım Fabrika Müdürlüğü AR-GE binasında patlama meydana geldiğini, daha sonra çıkan yangından hayatını kaybeden ve yaralanan personelin bulunmadığını açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Tuzla'da konuşlu bulunan 41'inci Bakım Fabrika Müdürlüğü AR-GE binasında, 8 Nisan tarihinde bir patlama meydana gelmiş ve yangın çıkmıştır. Yangına müdahale edilmiş ve söndürülmüştür. Olayda hayatını kaybeden ve yaralanan personelimiz bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Tuzla Piyade Okulu'nda korkutan yangın! MSB'den açıklama geldi: Ölü ya da yaralı yok - Son Dakika