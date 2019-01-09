Tuzla Piyade Okulu'ndaki Darbe Sanıklarının Cezaları Onandı

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Cezaevinde Üretilen 'Sayılı Gün' Çayı, Yok Satıyor! Yıllık 1,5 Milyon Lira Gelir Elde Ediliyor

Cumhurbaşkanı Danışmanı Olan Mariam Kavakçı, Fotoğraflarıyla Konuşuluyor

Demet Akalın Bağış Gecesinde Müslüm Gürses'in Gömleğine 10 Bin TL, Ferman Toprak ise Yüzüğüne 23 Bin TL Ödedi