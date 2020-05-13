Tuzla sakinlerinden kan bağışı kampanyalarına destek - Son Dakika

Tuzla Belediyesi, kan stoklarının azalması üzerine Tuzla Kızılay Şubesi işbirliğinde, kan bağışı kampanyalarına devam ediyor.Semt sakinleri kampanyalara ilgi gösterirken ilk kampanyada 100 torba, ikinci bağış kampanyasında ise 150 torba kan toplandı.

Sosyal mesafeye dikkat edildiği ve her türlü sterilizasyon sağlanarak gerçekleştirildiği belirtilen Ramazan kan bağışı kampanyasının ikincisi saat 21: 00'den 02: 00'ye kadar sürdü. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kan bağışı ile toplanan kanlar, birçok hastanınn hayata tutunma umudu olacak.

"VATANDAŞLARIMIZA DUYARLILIK İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ"

Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Yaptığımız çağrıya belediye olarak ilk cevap verenlerden biri olduğu için, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'ya ve tüm Tuzla halkına teşekkür ediyoruz" mesajı yayınladı. Ayrıca önemle üzerinde durduğu ve her fırsatta vatandaşlara bağış çağrısı yaptığı, İmmün Plazma için çağrısını yineleyen Dr. Kınık, "Bu tedavi ile hastalar sağlıklarına kavuşabiliyorlar" dedi. İmmün plazma tedavisi, COVID-19 tanısı konulduktan sonra, tedavi süreci neticesinde iyileşen hastalardan toplanan kan plazmasının, kritik durumda olan hastalarda kullanılması yoluyla uygulanıyor.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı kan bağışı sonucunda birçok insanın hayatının kurtulacağını belirterek, "Vatandaşlarımıza duyarlılıkları için çok teşekkür ederiz. Kan bağışında bulunan vatandaşlarımız, hastalara umut oluyor. Kızılay'ın çağrıları ile başlattığımız kampanyalar durum normalleşinceye kadar sürecek.Covid-19 testleri pozitif çıkmış vatandaşlarımızın, en son negatif sonucunu öğrendikten 28 gün sonra plazma bağışıyla birlikte, Kartal Kızılay Kan Merkezi'nde kan bağışı yaparak, birçok Covid-19 hastasının da iyileşmesine katkı sunmaya çağırıyoruz. Covid-19 hastalığını da atlatmış vatandaşlarımızı özellikle kan bağışına bekliyoruz" diyerek teşekkür ve destek mesajını yineledi.

Tuzla Belediyesi Kızılay işbirliği ile kan bağışı kampanyalarını devam ettirecek. Belediye konuyla ilgili şu bilgileri paylaştı; "Bu kapsamda kişisel koruyucu tedbirlerinizi almak suretiyle evden çıkışınız, kan bağış süreciniz eve varış süreniz ile kan bağışına ayıracağınız ortalama 1 saatlik sürede; kan stoklarının azaldığı bu kritik günlerde en az 3 hastaya şifa olabilirsiniz"

Tuzla Belediyesi ve Tuzla Kızılay Şubesi işbirliği ile düzenlenen kan bağışı kampanyasının üçüncüsünün, 18 Mayıs Pazartesi günü, Mimar Sinan Mahallesi Kiptaş 2 Konutları yanında, 21.00-02.00 saatleri arasında yapılacağı duyuruldu.