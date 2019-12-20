Tuzla Şifa - Çayırova bağlantı köprüsünde çalışmalar hızla sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tuzla Şifa - Çayırova bağlantı köprüsünde çalışmalar hızla sürüyor - Son Dakika

Tuzla Şifa - Çayırova bağlantı köprüsünde çalışmalar hızla sürüyor

6 saat önce

Tuzla-Çayırova arasında gerçekleştirilen bağlantı yolu projesinde, köprü kollarında toprakarme ve terasman çalışması yapılıyor.

Tuzla Şifa - Çayırova bağlantı köprüsünde çalışmalar hızla sürüyor, System.String[]

Tuzla- Çayırova arasında gerçekleştirilen bağlantı yolu projesinde, köprü kollarında toprakarme ve terasman çalışması yapılıyor.


Şehrin birçok noktasına kaliteli ve konforlu ulaşım sağlamak için dev projeleri hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yeni inşa ettiği yollar trafik akışını hızlandırırken alternatif güzergah olarak da vatandaşlara kolaylık sağlıyor. Bu kapsamda Tuzla Şifa Mahallesi ve Çayırova arasında yürütülen bağlantı yolu çalışmasıyla iki bölge arasında ulaşım daha da kolaylaştırılacak. Çalışmalar dahilinde bağlantı köprüsünün kollarında terasman ve toprakarme panel imalatı yapılıyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmaların, 2020 Şubat ayı başında bitirilmesi hedefleniyor.


Toprakarme ve tresman çalışması yapılıyor


İstanbul'a ulaşımda büyük kolaylık sağlayacak ve ulaşım ağını hafifletecek bağlantı köprüsünün Tuzla yönündeki kısımda bulunan kollarda, çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda B3 kolunda toprakarme imalatı yapılırken, B8 kolunda PMT ve asfalt serimi öncesi terasman çalışması gerçekleştiriliyor. Bağlantı köprüsü kollarının hemen yanındaki dere kenarlarında da fore kazık imalatı yapılıyor. Köprünün Çayırova kısmında kaldırım imalat çalışmalarına devam ediliyor.


Tuzla Şifa Mahallesine ulaşım kolaylaşacak


Şekerpınar bağlantı yolu olan E-80'e doğrudan bağlantısı olmayan Şifa Mahallesi - Çayırova arasındaki ulaşım sorunu, inşa edilen bağlantı yolları sayesinde ortadan kalkacak. Çiftlik Caddesi üzerinden Şekerpınar bağlantı yoluna ulaşabilen Şifa Mahallesi sakinleri, projenin tamamlanmasının ardından Çayırova yönüne daha kolay ulaşım sağlayacak.


90 ve 91 metre uzunluğunda iki köprü inşa edildi


Projenin hizmete girmesiyle E-80'e bağlantı sağlanarak hem doğu batı hem de kuzey güney yönlü trafik akışı sağlanacak. İnşa edilen köprü ve bağlantı yolları Tuzla Şifa Mahallesi ve Çayırova bölgesini birbirine bağlayacak. Proje kapsamında 1 adet 91 buçuk metre uzunluğunda 7 metre genişliğinde, bir adet de 90 metre uzunluğunda 11 metre genişliğinde köprü inşa edildi. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çayırova, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:08 Kaynak: İHA
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