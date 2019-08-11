Son Dakika Haberleri: Tuzla Sulak Alanı'nda yangın
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Tuzla Sulak Alanı'nda yangın

21 dakika önce

Muğla'nın Milas ilçesindeki Tuzla Sulak Alanı'nda su kuşlarının konakladığı sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Muğla'nın Milas ilçesindeki Tuzla Sulak Alanı'nda su kuşlarının konakladığı sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Flamingolara ve çok sayıda su kuşuna ev sahipliği yapan Boğaziçi Mahallesi Tuzla Sulak Alanı'ndaki sazlık ve otluk araziden dumanların çıktığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye sevk edilen 4 itfaiye, bir orman arazözü ve söndürme işçileri yangına müdahale etti.
Rüzgarın etkisiyle yayılan sulak alandaki kıyı şeridinde etkili olan alevler, iki saat süren çalışmayla söndürüldü.
Yangında 10 dönümlük sazlık alan ve zeytin ağaçları zarar gördü.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 02:50 Kaynak: AA
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