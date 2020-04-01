TUZLA TEM OTOYOLU'NDA DENETİMLER DEVAM EDİYOR - Son Dakika

Haber-Kamera Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHA

İstanbul'un giriş ve çıkışında yapılan Koronavirüs denetimleri tüm hızıyla devam ediyor. Yoldan geçen otomobiller içindeki yolcuların ateşleri ölçülüyor ve kimlik kontrolleri yapılıyor. Denetimler nedeniyle oluşan trafik ise devam ediyor.

Koronavirüs önlemleri kapsamında Tuzla TEM Otoyolu'ndan geçen tüm araçlar trafik polisleri tarafından denetlenmeye devam ediliyor. Trafik polisleri Tuzla TEM Otoyolu Ankara istikametinden geçen hususi araçları tek tek durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Seyahat izin belgeleri bulunan vatandaşlar yola devam ederken, izin belgesi olmayan 65 yaşındaki bir kişiye 'Hıfzısıhha Kanunu' gereği bin lira para cezası uygulandı. 65 yaşındaki Yakup Demir, Alamadık izin vermediler. Uçakla gitmiyorum arabamla gidiyorum. İstanbul'da kalacak yerim olsa neden gideyim. Konteynerde kalıyordum. İşler fes oldu. Şimdi mecbur şirketin arabasını aldım beni eve bırakacaklar. dedi.

Ayrıca otomobillerde bulunan tüm yolcuların ateşleri ölçüldü. Emniyete ait drone, denetimleri ve oluşan trafiği havadan takip etti. TIR ve kamyonlar için ayrı şerit açıldı. Denetimler sırasında trafikte kalan şehirlerarası taşımacılık yapan TIR ve kamyonlar için ekipler tarafından ayrı bir şerit oluşturuldu. Bu araçların transit geçişleri sağlandı.

TEM'DE YAYA OLARAK İLERLEYENLER DENETİME TAKILDI

Tuzla TEM Otoyolu Ankara istikametinde yapılan denetimler sırasında, trafikte kalan araçlarından inerek yaya olarak ilerleyen 2 kişi trafik polislerine yakalandı. Yayaların ateşleri ölçüldü ve kimlik kontrolleri yapıldıktan sonra trafikte kalan araçlarına bindirilerek yola devam ettirildi.

TRAFİKTE SIKILDI 'TEM'DE KAL DEDİ

Denetimler nedeniyle oluşan trafikten bunalan bir sürücü, otomobilinin ön camına 'TEM'dekal' yazılı bir kağıt koyması dikkat çekti. Sürücü yanında oturan bir kişi sabahtan beri trafikte olduklarını, 'evde kal' dediler ama TEM'de kaldık dedi.