Son Dakika Haberleri: Tuzla TEM Otoyolu'nda köprü çalışması nedeniyle şerit daralması
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Tuzla TEM Otoyolu'nda köprü çalışması nedeniyle şerit daralması

2 saat önce

TEM Otoyolu'nda yapılacak köprü imalatı nedeniyle yarından itibaren Orhanlı-Şekerpınar gişeleri arasında yolun her iki istikamette 1 şerit daraltılacağı bildirildi.

Tuzla TEM Otoyolu'nda köprü çalışması nedeniyle şerit daralması, System.String[]

TEM Otoyolu'nda yapılacak köprü imalatı nedeniyle yarından itibaren Orhanlı- Şekerpınar gişeleri arasında yolun her iki istikamette 1 şerit daraltılacağı bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Kurtköy Kavşağı-Şekerpınar Kavşağı Arası TEM Güney Kuzey Yan Yol Düzenleme İnşaatı kapsamında, köprü imalatına başlayacağı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu nedenle 26 Eylül'den itibaren TEM Otoyolu'nun 29. kilometresinde Orhanlı-Şekerpınar gişeleri arasında (Mehmetçik Vakfından sonra) şerit daraltması yapılacak. İstanbul- Ankara ve Ankara-İstanbul istikametlerinde sol hız şeritleri 75 gün süreyle trafiğe kapatılacak. Emniyet bandı kullanılarak trafik akışı yine üç şeritten sağlanacak. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine, yönlendirici yol çizgilerine uymaları gerekiyor."

TEM Otoyolu, Şekerpınar, İstanbul, Orhanlı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:09 Kaynak: AA
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