Tuzla TEM Otoyolu'nda köprü çalışması nedeniyle şerit daraltılacak
5 dakika önce
TEM Otoyolu'nda yapılacak köprü imalatı nedeniyle yarından itibaren Orhanlı-Şekerpınar gişeleri arasında yolun her iki istikamette 1 şerit daraltılacağı bildirildi.
TEM Otoyolu'nda yapılacak köprü imalatı nedeniyle yarından itibaren Orhanlı- Şekerpınar gişeleri arasında yolun her iki istikamette 1 şerit daraltılacağı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 04:35
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