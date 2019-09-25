Son Dakika Haberleri: Tuzla TEM Otoyolu'nda köprü çalışması nedeniyle şerit daraltılacak
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Tuzla TEM Otoyolu'nda köprü çalışması nedeniyle şerit daraltılacak

5 dakika önce

TEM Otoyolu'nda yapılacak köprü imalatı nedeniyle yarından itibaren Orhanlı-Şekerpınar gişeleri arasında yolun her iki istikamette 1 şerit daraltılacağı bildirildi.

Tuzla TEM Otoyolu'nda köprü çalışması nedeniyle şerit daraltılacak, System.String[]

TEM Otoyolu'nda yapılacak köprü imalatı nedeniyle yarından itibaren Orhanlı- Şekerpınar gişeleri arasında yolun her iki istikamette 1 şerit daraltılacağı bildirildi.

TEM Otoyolu, Şekerpınar, Orhanlı, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 04:35 
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