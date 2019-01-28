Tuzla Tersane Bölgesinde Bir Gemide Çalışma Sırasında Yangın Çıktı.
51 dakika önce
IHAAW150156-ASA/28-01-2019- Tuzla Tersane bölgesinde bir gemide çalışma sırasında yangın çıktı.
IHAAW150156-ASA/28-01-2019
- Tuzla Tersane bölgesinde bir gemide çalışma sırasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. 28.01.2019 15: 01: 56 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:09 Kaynak: İHA
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