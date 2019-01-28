Son Dakika Haberleri: Tuzla Tersane Bölgesinde Bir Gemide Çalışma Sırasında Yangın Çıktı.

Tuzla Tersane Bölgesinde Bir Gemide Çalışma Sırasında Yangın Çıktı.

51 dakika önce

IHAAW150156-ASA/28-01-2019- Tuzla Tersane bölgesinde bir gemide çalışma sırasında yangın çıktı.

Tuzla Tersane Bölgesinde Bir Gemide Çalışma Sırasında Yangın Çıktı., System.String[]
IHAAW150156-ASA/28-01-2019

- Tuzla Tersane bölgesinde bir gemide çalışma sırasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. 28.01.2019 15: 01: 56 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:09 Kaynak: İHA

Tuzla, 3. Sayfa
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