Tuzla Tersane Bölgesinde Bir Gemide Çalışma Sırasında Yangın Çıktı.

IHAAW150156-ASA/28-01-2019- Tuzla Tersane bölgesinde bir gemide çalışma sırasında yangın çıktı.

IHAAW150156-ASA/28-01-2019



- Tuzla Tersane bölgesinde bir gemide çalışma sırasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. 28.01.2019 15: 01: 56 TSI

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