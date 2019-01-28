Son Dakika Haberleri: Tuzla Tersaneler Bölgesinde Gemi Yangını

Tuzla Tersaneler Bölgesinde Gemi Yangını

57 dakika önce

Tuzla tersaneler bölgesindeki bir geminin kazan dairesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Tuzla Tersaneler Bölgesinde Gemi Yangını, System.String[]
Tuzla tersaneler bölgesindeki bir geminin kazan dairesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan ilk bilgilere göre, geminin kazan dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay yerine giden itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangının söndürülme çalışmaları sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:05 Kaynak: AA

İtfaiye, Tuzla, Güncel
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