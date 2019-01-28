Tuzla Tersaneler Bölgesinde Gemi Yangını
57 dakika önce
Tuzla tersaneler bölgesindeki bir geminin kazan dairesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Tuzla
tersaneler bölgesindeki bir geminin kazan dairesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Alınan ilk bilgilere göre, geminin kazan dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Olay yerine giden itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangının söndürülme çalışmaları sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:05 Kaynak: AA
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