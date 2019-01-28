Tuzla tersaneler bölgesinde gemi yangını
50 dakika önce
Bir geminin kazan dairesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Bir geminin kazan dairesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangında yaralananların olduğu belirtiliyor.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:09
İmar Barışında 2019 Tarifesi Belli Oldu
Bozkurt Figürlü Yorgana Yoğun İlgi! 3 ila 5 Bin TL Arasında Satılıyor
22 Ülkeye Hamsi İhracatı 9,5 Milyon Dolar Kazandırdı
Ocak Ayında Açlık Sınırı 2 Bin Lirayı Geçti