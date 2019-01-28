Tuzla tersaneler bölgesinde gemi yangını

Bir geminin kazan dairesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Bir geminin kazan dairesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangında yaralananların olduğu belirtiliyor.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi :

İmar Barışında 2019 Tarifesi Belli Oldu

Bozkurt Figürlü Yorgana Yoğun İlgi! 3 ila 5 Bin TL Arasında Satılıyor

22 Ülkeye Hamsi İhracatı 9,5 Milyon Dolar Kazandırdı

Ocak Ayında Açlık Sınırı 2 Bin Lirayı Geçti