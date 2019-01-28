Son Dakika Haberleri: Tuzla tersaneler bölgesinde gemi yangını

Tuzla tersaneler bölgesinde gemi yangını

50 dakika önce

Bir geminin kazan dairesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Tuzla tersaneler bölgesinde gemi yangını, System.String[]
Bir geminin kazan dairesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangında yaralananların olduğu belirtiliyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:09 

İtfaiye, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmar Barışında 2019 Tarifesi Belli Oldu Bozkurt Figürlü Yorgana Yoğun İlgi! 3 ila 5 Bin TL Arasında Satılıyor

22 Ülkeye Hamsi İhracatı 9,5 Milyon Dolar Kazandırdı Ocak Ayında Açlık Sınırı 2 Bin Lirayı Geçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 15:59:58. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tuzla tersaneler bölgesinde gemi yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]