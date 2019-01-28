Tuzla Tersaneler Bölgesinde Gemi Yangını

Tuzla tersaneler bölgesindeki bir akaryakıt gemisinde bakım sırasında çıkan yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Tuzla tersaneler bölgesindeki bir akaryakıt gemisinde bakım sırasında çıkan yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuzla Tersanesinde bakımı yapılan Hong Kong bandıralı akaryakıt gemisinde bakım sırasında çıkan ve 8 kişinin yaralandığı yangına ilişkin soruşturma açtı.



Soruşturma kapsamında yangına ilişkin incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

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