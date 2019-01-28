Son Dakika Haberleri: Tuzla Tersaneler Bölgesinde Gemi Yangını

Tuzla Tersaneler Bölgesinde Gemi Yangını

1 saat önce

Tuzla tersaneler bölgesindeki bir akaryakıt gemisinde bakım sırasında çıkan yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Tuzla Tersaneler Bölgesinde Gemi Yangını, System.String[]
Tuzla tersaneler bölgesindeki bir akaryakıt gemisinde bakım sırasında çıkan yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuzla Tersanesinde bakımı yapılan Hong Kong bandıralı akaryakıt gemisinde bakım sırasında çıkan ve 8 kişinin yaralandığı yangına ilişkin soruşturma açtı.

Soruşturma kapsamında yangına ilişkin incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 05:47 Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuzla, Güncel
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