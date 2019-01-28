Tuzla Tersaneler Bölgesindeki Gemi Yangını

Tuzla tersaneler bölgesindeki bir akaryakıt gemisinde bakım sırasında çıkan yangında hayatını kaybeden işçilerin, Muhammed Ali Yılmaz ve Mehmet Tütüncü olduğu bildirildi.

Tuzla tersaneler bölgesindeki bir akaryakıt gemisinde bakım sırasında çıkan yangında hayatını kaybeden işçilerin, Muhammed Ali Yılmaz ve Mehmet Tütüncü olduğu bildirildi.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Tuzla Tersanesi'nde Hong Kong bandıralı LR2 POSEIDON adlı gemide yakıt boşaltımı yapıldığı esnada meydana gelen yangına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.



Soruşturma kapsamında alınan ilk bilgilere göre, gemide çalışan işçiler Muhammed Ali Yılmaz ve Mehmet Tütüncü, olay yerinde hayatını kaybetti.



Yangın nedeniyle vücutlarında çeşitli derecelerde yanık oluşan 10 kişinin de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındıkları, bu kişilerden birinin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.



Soruşturma kapsamında Başsavcılığın ilgili kolluk ekibine, "can güvenliğinin sağlanmasını müteakip olay yerinde kapsamlı inceleme yapılması, gerekli numunelerin alınıp incelenmesi, tersane ve gemi sorumlularının tespit edilerek savunmalarının alınması, tanık ve mağdurların beyanlarına başvurulması, araştırmaların her aşamasında ayrıntılı bilgi verilip alınacak ek talimat doğrultusunda hareket edilmesi" yönünde talimat verdiği bildirildi.



Yangının çıkış sebebinin ve sorumluların tespitini sağlamak üzere başlatılan soruşturma sürüyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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