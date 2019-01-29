Tuzla Tersaneler Bölgesindeki Gemi Yangını

Tuzla tersaneler bölgesindeki bir akaryakıt gemisinde bakım sırasında çıkan yangında hayatını kaybeden işçiler Muhammed Ali Yılmaz ve Mehmet Tütüncü'nün cenazeleri, yakınlarınca Adli Tıp Kurumundan alındı.

Tuzla tersaneler bölgesindeki bir akaryakıt gemisinde bakım sırasında çıkan yangında hayatını kaybeden işçiler Muhammed Ali Yılmaz ve Mehmet Tütüncü'nün cenazeleri, yakınlarınca Adli Tıp Kurumundan alındı.



Olayın ardından Adli Tıp Kurumuna getirilen Yılmaz ve Tütüncü'nün cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.



Yılmaz'ın cenazesinin, Gebze Diliskelesi Mahallesi Merkez Camisinde ikindi vakti, Tütüncü'nün ise yarın Okmeydanı Konak Camisinde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği belirtildi.



Tuzla'daki bir tersanede bakımı yapılan Hong Kong bandıralı LR2 POSEDION isimli gemide meydana gelen yangında 2 kişi hayatını kaybetmiş, 1'i ağır olmak üzere 11 işçi de yaralanmıştı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Tuzla'da, Tersanedeki Bir Gemide Yangın Çıktı! 8 Kişi Yaralandı

İstanbul Valiliği, Tuzla'daki Gemi Yangınının Acı Bilançosunu Açıkladı

Patronlar "Taş da Yağsa Çalışacaksınız" Dedi, 13 Yaşındaki Çocuk İşçi Berivan Öldü

CHP'nin İzmir Adayı Tunç Soyer, Türkeş'in İdamını İsteyen Babası Hakkında İlk Kez Konuştu