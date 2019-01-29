Tuzla Tersaneler Bölgesindeki Gemi Yangını
1 saat önce
Tuzla tersaneler bölgesindeki bir akaryakıt gemisinde bakım sırasında çıkan yangında hayatını kaybeden işçi Muhammed Ali Yılmaz'ın cenazesi Kocaeli'de toprağa verildi.
Tuzla
tersaneler bölgesindeki bir akaryakıt gemisinde bakım sırasında çıkan yangında hayatını kaybeden işçi Muhammed Ali
Yılmaz'ın cenazesi Kocaeli
'de toprağa verildi.
Yılmaz'ın cenazesi, İstanbul Adli Tıp
Kurumundan yakınları tarafından alındıktan sonra Dilovası
Diliskelesi Mahallesi'ndeki evine getirildi.
Maktulun kardeşi Ahmet Yılmaz
aynı mahalledeki Merkez
Camisi bahçesinde taziyeleri kabul etti.
Burada ikindi vakti kılınan cenaze namazına müteakip işçinin naaşı Diliskelesi Mahallesi Merkez Mezarlığı'nda defnedildi.
Tuzla'daki bir tersanede bakımı yapılan Hong Kong
bandıralı LR2 POSEDION isimli gemide meydana gelen yangında 2 kişi hayatını kaybetmiş, 1'i ağır olmak üzere 11 işçi de yaralanmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 06:10 Kaynak: AA
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