Son Dakika Haberleri: Tuzla Tersaneler Bölgesindeki Gemi Yangını

Tuzla Tersaneler Bölgesindeki Gemi Yangını

1 saat önce

Tuzla tersaneler bölgesindeki bir akaryakıt gemisinde bakım sırasında çıkan yangında hayatını kaybeden işçi Muhammed Ali Yılmaz'ın cenazesi Kocaeli'de toprağa verildi.

Tuzla Tersaneler Bölgesindeki Gemi Yangını, System.String[]
Tuzla tersaneler bölgesindeki bir akaryakıt gemisinde bakım sırasında çıkan yangında hayatını kaybeden işçi Muhammed Ali Yılmaz'ın cenazesi Kocaeli'de toprağa verildi.

Yılmaz'ın cenazesi, İstanbul Adli Tıp Kurumundan yakınları tarafından alındıktan sonra Dilovası Diliskelesi Mahallesi'ndeki evine getirildi.

Maktulun kardeşi Ahmet Yılmaz aynı mahalledeki Merkez Camisi bahçesinde taziyeleri kabul etti.

Burada ikindi vakti kılınan cenaze namazına müteakip işçinin naaşı Diliskelesi Mahallesi Merkez Mezarlığı'nda defnedildi.

Tuzla'daki bir tersanede bakımı yapılan Hong Kong bandıralı LR2 POSEDION isimli gemide meydana gelen yangında 2 kişi hayatını kaybetmiş, 1'i ağır olmak üzere 11 işçi de yaralanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 06:10 Kaynak: AA

Kocaeli, İşçi, Tuzla, Güncel
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