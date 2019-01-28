Son Dakika Haberleri: Tuzla Tersanesi'nde 2 Kişinin Öldüğü Yangına İlişkin Soruşturma Başlatıldı

Tuzla Tersanesi'nde 2 Kişinin Öldüğü Yangına İlişkin Soruşturma Başlatıldı

31 dakika önce

Tuzla Tersanesi'nde bir akaryakıt gemisinde bakım sırasında çıkan yangına ilişkin savcılık soruşturma başlattı.

Tuzla Tersanesi'nde 2 Kişinin Öldüğü Yangına İlişkin Soruşturma Başlatıldı, System.String[]
Tuzla Tersanesi'nde bir akaryakıt gemisinde bakım sırasında çıkan yangına ilişkin savcılık soruşturma başlattı. Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1'i ağır 10 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Tuzla Tersanesi'nde bulunan bir akaryakıt gemisinde bakım sırasında çıkan yangına ilişkin soruşturma başlatıldı. Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, 28 Ocak günü saat 14.45 civarında Tuzla Tersanesi'nde Hong Kong bandıralı KOSEIDON adlı gemiden yakıt boşaltımı yapıldığı esnada patlama meydana geldiğinin bildirilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi. Alınan ilk bilgilere göre adı geçen gemide çalışan Muhammed Ali Yılmaz ve Mehmet Tütüncü adlı iki işçinin olay yerinde hayatını kaybettiği, patlama sebebiyle vücutlarında çeşitli derecelerde yanık oluşan 10 kişinin de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındıkları, bu kişilerden yalnızca birinin yaralanmasının hayati tehlike oluşturduğu kaydedildi.

"Sorumlular tespit edilecek"

Açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca ilgili kolluk ekibine 'can güvenliğinin sağlanmasını müteakip olay yerinde kapsamlı inceleme yapılması, gerekli numunelerin alınıp incelenmesi, tersane ve gemi sorumlularının tespit edilerek savunmalarının alınması, tanık ve mağdurların beyanlarına başvurulması, araştırmaların her aşamasında Cumhuriyet Başsavcılığımıza ayrıntılı bilgi verilip alınacak ek talimat doğrultusunda hareket edilmesi' yönünde talimat verildiği, olayın meydana geliş sebebinin ve sorumluların tespitini sağlamak üzere soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü hususlarını bilgilerinize arz ederim" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 06:27 Kaynak: İHA

Başsavcı, Tuzla Gemi Endüstrisi Tersanesi, 3. Sayfa
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