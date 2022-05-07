Tuzla Tersanesinde Zehirlenen İşçilerin Vinçle Ambulansa Taşınması Tepki Çekti - Son Dakika

İstanbul Tuzla Tersanesi'nde dün bir gemide yapılan çalışma sırasında karbondioksit sızıntısı nedeniyle zehirlenen 4 işçinin, gemiden vinçle indirilerek karga tulumba ambulansa taşınma görüntüleri tepki çekti. Sendikalar, "Zehirlenen işçiler üst üste dizilerek vinçle gemiden çıkarılıyor. Sorumlular hesap versin, işçi sağlığı ve güvenliği önlemleri alınsın" açıklaması yaptı.

Tuzla Tersanesi'nde bakımı yapılan Liberya bandıralı Gulf Petrolyum4 adlı gemide çalışan işçiler, bakım yapılan tüplerden birindeki gaz sızıntısı nedeniyle dün zehirlenmiş ve ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilmişti.

Zehirlenen 4 işçinin gemiden karaya bir vinç ile kafesin içinde taşındığı ve karga tulumba ambulansa taşındığı görüntüler kameralara yansıdı. Birçok sendika, olaya sosyal medya paylaşımlarıyla tepki gösterdi.

Umut- Sen, "Ada Tersanesinde karbondioksit sızıntısından zehirlenen işçiler üst üste dizilerek vinçle gemiden çıkarılıyor. Her saniyenin önemli olduğu "kurtarma" operasyonunda yapılması gerekli sağlık müdahalesi de geciktiriliyor. İşçilerin canını hiçe sayan patron Adil Erkoç hesap verecek!" paylaşımı yaptı.

Gemi Yapımı ve Deniz Taşımacılığı, Ardiye, Depo ve Antrepo İşçileri Sendikası, DİSK/ LİMTER-İŞ ise paylaşımında şu görüşleri dile getirdi:

"Ada Tersanesi patronu İş güvenliği almayarak işçilerin zehirlenmesine yol açtığı yetmiyormuş gibi bir de zehirlenen işçileri malzeme gibi gemiden çıkarttırdı. Kaza Kader Değil Bu Bir Cinayet, Köle Değil İşçiyiz"

Göçmen Sendikası'nın sosyal medya hesabından şu paylaşım yapıldı:

"Ada Tersanesi'nde karbondioksit sızıntısından zehirlenen göçmen işçiler, gemiden vinçle üst üste dizilerek çıkarılıyor Göçmenlerin hayatları daha çok kar uğruna yaşarken de ölümlerinde de değersizleştiriliyor. Sorumlular hesap versin, işçi sağlığı ve güvenliği önlemleri alınsın!"