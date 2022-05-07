Tuzla Tersanesinde Zehirlenen İşçilerin Vinçle Ambulansa Taşınması Tepki Çekti - Son Dakika
Üye Girişi

Tuzla Tersanesinde Zehirlenen İşçilerin Vinçle Ambulansa Taşınması Tepki Çekti

07.05.2022 18:14

İstanbul Tuzla Tersanesi’nde dün bir gemide yapılan çalışma sırasında karbondioksit sızıntısı nedeniyle zehirlenen 4 işçinin, gemiden vinçle indirilerek karga tulumba ambulansa taşınma görüntüleri tepki çekti. Sendikalar, “Zehirlenen işçiler üst üste dizilerek vinçle gemiden çıkarılıyor. Sorumlular hesap versin, işçi sağlığı ve güvenliği önlemleri alınsın” açıklaması yaptı.

İstanbul Tuzla Tersanesi'nde dün bir gemide yapılan çalışma sırasında karbondioksit sızıntısı nedeniyle zehirlenen 4 işçinin, gemiden vinçle indirilerek karga tulumba ambulansa taşınma görüntüleri tepki çekti. Sendikalar, "Zehirlenen işçiler üst üste dizilerek vinçle gemiden çıkarılıyor. Sorumlular hesap versin, işçi sağlığı ve güvenliği önlemleri alınsın" açıklaması yaptı.

Tuzla Tersanesi'nde bakımı yapılan Liberya bandıralı Gulf Petrolyum4 adlı gemide çalışan işçiler, bakım yapılan tüplerden birindeki gaz sızıntısı nedeniyle dün zehirlenmiş ve ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilmişti.

Zehirlenen 4 işçinin gemiden karaya bir vinç ile kafesin içinde taşındığı ve karga tulumba ambulansa taşındığı görüntüler kameralara yansıdı. Birçok sendika, olaya sosyal medya paylaşımlarıyla tepki gösterdi.

Umut- Sen, "Ada Tersanesinde karbondioksit sızıntısından zehirlenen işçiler üst üste dizilerek vinçle gemiden çıkarılıyor. Her saniyenin önemli olduğu "kurtarma" operasyonunda yapılması gerekli sağlık müdahalesi de geciktiriliyor. İşçilerin canını hiçe sayan patron Adil Erkoç hesap verecek!" paylaşımı yaptı.

Gemi Yapımı ve Deniz Taşımacılığı, Ardiye, Depo ve Antrepo İşçileri Sendikası, DİSK/ LİMTER-İŞ ise paylaşımında şu görüşleri dile getirdi:

"Ada Tersanesi patronu İş güvenliği almayarak işçilerin zehirlenmesine yol açtığı yetmiyormuş gibi bir de zehirlenen işçileri malzeme gibi gemiden çıkarttırdı. Kaza Kader Değil Bu Bir Cinayet, Köle Değil İşçiyiz"

Göçmen Sendikası'nın sosyal medya hesabından şu paylaşım yapıldı:

"Ada Tersanesi'nde karbondioksit sızıntısından zehirlenen göçmen işçiler, gemiden vinçle üst üste dizilerek çıkarılıyor Göçmenlerin hayatları daha çok kar uğruna yaşarken de ölümlerinde de değersizleştiriliyor. Sorumlular hesap versin, işçi sağlığı ve güvenliği önlemleri alınsın!"

Tuzla Tersanesinde Zehirlenen İşçilerin Vinçle Ambulansa Taşınması Tepki Çekti
Tuzla Tersanesinde Zehirlenen İşçilerin Vinçle Ambulansa Taşınması Tepki Çekti
Tuzla Tersanesinde Zehirlenen İşçilerin Vinçle Ambulansa Taşınması Tepki Çekti
Tuzla Tersanesinde Zehirlenen İşçilerin Vinçle Ambulansa Taşınması Tepki Çekti

YORUMLAR
500

Tuzla Gemi Endüstrisi Tersanesi, sendikalar, İstanbul, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Tuzla Tersanesinde Zehirlenen İşçilerin Vinçle Ambulansa Taşınması Tepki Çekti - Son Dakika


Son Dakika
17:28 Yatak odasına girdiğinde karısını başka bir erkekle yakalayan adam kalp krizinden öldü
17:27 Trabzonspor'dan TFF'ye şaşırtan başvuru! Altay maçı Şanlıurfa'da oynansın istiyorlar
17:26 Kastamonu'da üçüncü kez sel felaketi yaşayan ilçe diken üstünde, köylüler evlerine giremiyorlar
17:13 Mersinli üreticinin yüzünü, kilosu 50 liradan satılan erikle gülüyor!
17:12 Ali Koç "Garip şeyler oluyor" diyerek kötü haberi verdi: Sezonu kapattı
17:10 Mastürbasyon itirafıyla çok konuşulan Aynur Aydın'dan bu sefer de çıplaklık çıkışı!
16:50 Ali Koç kürsüye çıktığında ekranlara geldi! İşte Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı yeni arması
16:48 TSK, saldırı hazırlığında olan 11 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi!
16:47 Ümit Özdağ'dan tarafını belli eden Davutoğlu'na gündem olacak ağır sözler: Türk kimliğine sahip değil
16:28 Dünyaca ünlü cinsel içerikli film yıldızından yıllar sonra gelen çok konuşulacak itiraf: Zorla ilişkiye girdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2022 18:22:14. #1.13#
SON DAKİKA: Tuzla Tersanesinde Zehirlenen İşçilerin Vinçle Ambulansa Taşınması Tepki Çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement