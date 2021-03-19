Tuzla ve Küçükçekmece'de patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu - Son Dakika

Tuzla ve Küçükçekmece'de patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu
19.03.2021 11:04
Tuzla'da motosiklete tutunarak yolculuk yapan 2 patenli, yürekleri ağza getirdi.
Tuzla
'da motosiklete tutunarak yolculuk yapan 2 patenli, yürekleri ağza getirdi. Küçükçemecede de D-100 yan yol Avcılar
istikametinde 2 gencin patenleri ile araçların arasında yolculuk yapması korkuttu. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde motosiklete tutunarak yolculuk yapan 2 patenli çocuk yürekleri ağza getirdi. Motosikletin arkasına takılan çocuklarda herhangi bir kask veya koruma amaçlı malzeme bulunmazken, motosiklet sürücüsünün trafikte bu şekilde ilerlemesi başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Tehlikeli yolculuğun başka bir adresi de Küçükçekmece oldu. D-100 yan yol Avcılar istikametinde 2 gencin patenleri ile araçların arasında yolculuk yapması kameraya yansıdı. Gençlerin yolda yaptıkları tehlikeli hareketler görenleri korkuttu. Patenli gençler oluşturdukları tehlikenin farkında olmadan yolculuklarına yol kenarında devam ettiler.
- İstanbul
Son Dakika İzmir Tire'de 60 milyon TL'ye yapılan modern statta 2 yıldır profesyonel maç yapılmıyor Her yaptığıyla gündem olan fenomen Duygu Özaslan bu sefer de iç çamaşırı tanıtımı yaptı Son Dakika! Esnafın Halk Bankası kredilerinde gecikme faizlerinden vazgeçilecek, anapara borçlarına 18 ay taksit yapılacak Cenazede ilginç anlar: 20 yıllık borcunu alamayınca hakkını helal etmedi Osmanlı'dan kalma 300 yıllık bayrağa gözleri gibi bakıyorlar Bölgesel tren seferleri yarın yeniden başlayacak İkinci el otomobildeki taksit düzenlemesi, piyasayı hareketlendirdi Spor camiasını buluşturan düğün! Ersin Düzen ve Seyhan Şaşko evlendi