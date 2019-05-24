Son Dakika Haberleri: Tuzlada bir binanın beşinci katında yangın çıktı

Tuzlada bir binanın beşinci katında yangın çıktı

49 dakika önce

İstanbul'un Tuzla ilçesinde Kazım Karabekir Caddesinde bulunan Elit Sitesi G-1 apartmanının dördüncü katında saat 02.40 sularında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Tuzlada bir binanın beşinci katında yangın çıktı, System.String[]
İstanbul'un Tuzla ilçesinde Kazım Karabekir Caddesinde bulunan Elit Sitesi G-1 apartmanının dördüncü katında saat 02.40 sularında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dairenin mutfak kısmında çıkan yangın sonucu daireyi ve beşinci katı yoğun duman kapladı.

Mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Yangının çıktığı dairede mahsur kalan Mustafa Ayvaz ve Serpil Ayvaz ile birlikte yoğun dumandan etkilenen üst katta bulunan İsmail Baha Ünüvar ile Gülsüm Ünüvar'ı Tuzla İtfaiye ekipleri kısa sürede kurtardı. Yoğun dumandan etkilenen vatandaşlara ilk müdahale olay yerindeki ambulanslarda yapıldı. Yangının site içinde bulunan G-2 apartmanına sıçramaması için yoğun çaba harcayan itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldıktan sonra daire içinde soğutma çalışması yaptı. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasarın büyük olduğu gözlemlendi.

Ev sahibi çıkan seslere uyandı

Yangının çıktığı dairenin alt katında oturan vatandaşın anlattığına göre, olay 02.30 sularında oldu. Görgü tanığı, "Ev sahibi çıkan seslere uyandı.Kendi çabalarıyla söndürmeye çalıştı ama söndüremedi. İçeride iki kişi vardı. Ben zaten uyumuyordum gelen sese doğru baktığımda üst katta yangın çıkmıştı. Yangını söndürmek için yangın tüpü götürdük ama yetersiz oldu" dedi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 04:58 Kaynak: İHA
İtfaiye, İstanbul, Tuzla, 3. Sayfa
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