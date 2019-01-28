Son Dakika Haberleri: Tuzlada Gemi Yangını: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Tuzlada Gemi Yangını: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Tuzla'daki bir tersanede bakımı yapılan gemide meydana gelen yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır olmak üzere 11 işçi de yaralandı.

Tuzlada Gemi Yangını: 2 Kişi Hayatını Kaybetti, System.String[]
Tuzla'daki bir tersanede bakımı yapılan gemide meydana gelen yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır olmak üzere 11 işçi de yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Hong Kong bandıralı LR2 POSEDION isimli gemide meydana gelen yangının, itfaiye ekiplerince söndürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, meydana gelen yangında 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1'i ağır olmak üzere 11 işçinin de yaralandığı ifade edilerek, "Tersanedeki yangında yaralananların tedavileri bölgedeki hastanelerde yapılmakta olup, olayla ilgili incelemeler devam etmektedir. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 06:09 Kaynak: AA

İşçi, Tuzla, Güncel
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