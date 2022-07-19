Tuzlalı 65 yaş üstü büyüklerin elleriyle ektiği mahsuller hasat verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Tuzlalı 65 yaş üstü büyüklerin elleriyle ektiği mahsuller hasat verdi

19.07.2022 09:40

Tuzlalı 65 yaş üstü büyüklerin elleriyle ektiği mahsuller hasat verdi Tuzla'da yaşayan 65 yaş üstü büyükler için Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından hayata geçirilen Yaşlılar Merkezi'nde hasat mutluluğu yaşandı.

Tuzlalı 65 yaş üstü büyüklerin elleriyle ektiği mahsuller hasat verdi

İSTANBUL - Tuzla'da yaşayan 65 yaş üstü büyükler için Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından hayata geçirilen Yaşlılar Merkezi'nde hasat mutluluğu yaşandı. 65 yaş üstü büyüklerin, Yaşlılar Merkezi'ne ait 7 dönümden oluşan bahçesine ektikleri domates, salatalık, biber, patlıcan, fasulye gibi sebzelerin hasatını yine 65 yaş üstü büyükler kendileri yaptılar.

Tuzla'da 65 yaş üstü büyüklerin kendi akranları ile gündüz saatlerinde sosyal bir ortamda kaliteli vakit geçirebilmeleri için Tuzla Belediyesi tarafından hazırlanan Yaşlılar Merkezi'nde hasat mutluluğu yaşandı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından 65 yaş üstü büyüklerin toprakla ve çiftçilikle uğraşmaları için Yaşlılar Merkezi'ne dahil ettiği sera ve ekim alanına, sebzeler dikildi. Yaz başında dikilen meyveleri 65 yaş üstü büyükler, Kurban Bayramı sonrasında hasat ettiler. Kendi diktikleri sebzeleri, yine kendi elleriyle toplayan 65 yaş üstü büyüklerin mutluluğu kameralara yansırken, mega kentte toprakla uğraşma fırsatı verdiği için Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'ya teşekkür ettiler.

"Burada güzel hayatı yaşadığımız için başka bir yere gitmiyoruz"

75 yaşındaki Hanefi Yılmaz,"Domates var, salatalık var. Hepsini diktik. Burada bu güzel hayatı yaşadığımız için başka bir yere gitmiyoruz. Çok memnunuz." dedi.

Yaşlılar Merkezi sakini Nazmiye Pınar," Bamya ekiyorum. Burada çiftçiliği bilmeyenlere yardımcı oluyorum. Burada çok mutluyuz. Şadi'ye, milletimize dua ediyoruz" dedi.

YORUMLAR
500
İSTANBUL-TUZLA'DA 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARDAN ORGANİK TARIM İSTANBUL-TUZLA'DA 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARDAN ORGANİK TARIM Sabancı Üniversitesi'nde mezuniyet sevinci Sabancı Üniversitesi'nde mezuniyet sevinci
Kaynak: İHA

Tuzla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tuzlalı 65 yaş üstü büyüklerin elleriyle ektiği mahsuller hasat verdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:21 Erdoğan-Putin-Reisi zirvesi dünyanın gündeminde! Masada Suriye'deki gelişmeler var
09:20 Çoban sürüsünü yolun karşısına geçirmeye çalışırken araç aralarına daldı: 19 koyun ile 1 eşek telef oldu
08:52 Nagihan Karadere, Selçuk Ural'ın "Tek gecelik ilişkimden oldu" dediği Hakan Ural'dan intikam aldı: Zamanında bana 'evlat olsa sevilmez' demişti
08:46 CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun Trabzon'daki aile mezarlığında gamalı haç görüldü! Kimse şikayetçi olmadı
08:23 Adana'da kene can aldı! Isırılan polis memuru öldü
08:03 Sandık görevlilerinin eğitimi sırasında AK Parti'den uyarı: Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a verilen oylar başka bir adaya yazılmış
07:59 Hamile olduğunu öğrenen genç oyuncu Yağmur Ün, başrol olduğu filmden çıkarıldı
07:33 Esenyurt'ta ambulans şoförü ile yol üzerindeki adam kavga etti: Bu kadar hızlı gidilir mi
07:30 Meteoroloji uyardı: 13 ilde sel ve su baskınları meydana gelebilir
00:54 Bodrum'da yaşanan su kesinti sonrası vatandaşa tankerle su dağıtıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2022 09:47:25. #1.11#
SON DAKİKA: Tuzlalı 65 yaş üstü büyüklerin elleriyle ektiği mahsuller hasat verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement