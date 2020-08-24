Tuzlalı çocuklar, kendi elleriyle ektikleri sebzeleri ihtiyaç sahiplerine teslim etti - Son Dakika

Kendi elleriyle ekip, çapalamasını, sulamasını yine kendi emekleriyle yaptıkları sebzelerin haşatını toplayan çocuklar, kendi yetiştirdikleri sebzeleri kimsesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ve ihtiyaç sahiplerine teslim etti.

Tuzla Belediyesi Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezi öğrencilerinin katılımı ile hayata geçirilen Benim Bostanım projesi ile Tuzlalı çocuklar, hem toprağı ekip biçmeyi öğrendi, hem de kendi emekleriyle yetiştirdikleri sebzeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak yardımlaşmanın ve paylaşmanın tadına vardı. " Doğa sevgisini ve toprağın bereketini sevgili öğrencilerimizin yaşayıp öğreneceği bir proje gerçekleştirdik" diyen Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, " Bu proje Z kuşağını tabiat ve doğa ile buluştururken, toprağın bereketi ile iyilik duygusunun ve paylaşmanın mutluluğunu da birebir yaşamalarını sağladı. Projeye katılan öğrencilerimiz kendi elleriyle yetiştirdikleri sebzeleri yine kendileri topladı ve bunları kendileri büyüklerimize dağıttı. Proje bu toprakların özü olan iyilik, yardımlaşma ve paylaşma duygusunu Anadolu topraklarının bereketi ile nasıl özdeşleştiğini bir kez daha gösterdi. Projeye katılan öğrencilerimiz ile gurur duyuyoruz. Bizlerde her zaman kendileri ile böylesi güzel projeler için çalışmaya devam edeceğiz. Emeği geçen tüm öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Tuzla Belediyesi, Mutluluk Merkezi içinde bulunan özel tarım alanlarında 65 yaş üstü büyüklerimiz ile Bilgi Evi ve Gençlik Merkezi öğrencilerini, yeni sosyal sorumluluk projeleri ile bir araya getirmeye devam edecek.