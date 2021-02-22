Son dakika haber! Miniklerden Türk uzay yolcularına isim önerisi - Son Dakika

Son dakika haber! Miniklerden Türk uzay yolcularına isim önerisi

22.02.2021 13:13

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Gelin, Türk uzay yolcularına Türkçe bir isim bulalım" çağrısını Tuzla Belediyesi Bilgi Evleri öğrencilerinden cevap geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Gelin, Türk uzay yolcularına Türkçe bir isim bulalım" çağrısını Tuzla Belediyesi Bilgi Evleri öğrencilerinden cevap geldi. 10 yaşlarında olan 4 çocuk Uzay'a gidecek Türk yolculara Uzay Adam, Gök Bilimci, Gök Kanat ve Uzay Gökmen'i isimlerini öneride bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Milli Uzay Programı'ndaki birincil ve en önemli hedefimiz, Cumhuriyetimizin 100. yılında Ay'a ilk teması gerçekleştirmektir. İnşallah Ay'a gidiyoruz. Hazırlıklarına başladığımız Ay programıyla bu hedefi 2 aşamada tamamlamayı düşünüyoruz" açıklamasının ardından "Gelin, Türk uzay yolcularına Türkçe bir isim bulalım" çağrısına Tuzla Belediyesi Bilgi Evleri'nde eğitim gören ve Astronot olmak isteyen 4 çocuktan Türkçe isim önerisi geldi. Türkiye'nin en fonksiyonel parklarından olan Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı'nda bulunan Planetaryum-Gözlemevi'nde uzay ve astronotluk üzerine bilgiler alan çocuklar Türk uzay yolcularına düşündükleri isimleri açıkladılar. Çocuklar, Uzay Adam, Gök Bilimci, Gök Kanat ve Uzay Gökmen'i isimlerini önerdiler.

"UZAYI ÇOK SEVİYORUM, MERAK EDİYORUM"

10 yaşında olan Arda Yağız Kavak," Uzay'da kullanılan roket ve kıyafetleri inceledik. Uzayı çok seviyorum ve merak ediyorum. Uzaya gidecek Türk yolculara Uzay Adam ismini öneriyorum. Çünkü Uzay'a çıkan bir insan Uzay Adam'dır diye düşünüyorum" dedi. 11 yaşında olan ve büyüyünce Astronot olmak isteyen Işıl Köprücü, "Burada Uzay ile alakalı bilgiler öğrendik. Birçok bildiğimiz bilgilerin üzerine birçok bilgi daha kattık. Ben de Gök Bilimci ismini öneriyorum. Çünkü gök hakkında ve uzay hakkında bildikleri şeyleri olması hem de uzay olduğu için ikisinin birleşimi Gök Bilimci'dir" dedi.

"ASTRONOTLAR HAVA OLMADIĞI İÇİN UÇUYORLAR"

Üçüncü sınıfa giden Berrin Duman, "Büyüyünce astronot olmayı düşünüyorum. Çünkü Uzay'ı seviyorum. Merak ediyorum. Burada bilgiler üzerine bilgiler ekledim. Burada çok ilginç şeyler var. Çok güzel bir yer. Ben Gök Kanat ismini söylüyorum. Çünkü Uzay, gök ve kanat astronotlar hava olmadığı için uçuyor gibi oluyor" dedi.

Ertuğrul Toydemir," Astronot olmak istiyorum. Burada astronotları araştırdık. Uzay'a gittikleri roketin ne olduğunu araştırdık. Uzay Gökmen'i diyorum. Çünkü Uzay'a gidiyor ve Uzay'ı araştıracağı için bu ismi söylüyorum" dedi.

(İHA)

Son dakika haber! Miniklerden Türk uzay yolcularına isim önerisi
Son dakika haber! Miniklerden Türk uzay yolcularına isim önerisi
Son dakika haber! Miniklerden Türk uzay yolcularına isim önerisi
Son dakika haber! Miniklerden Türk uzay yolcularına isim önerisi

Tuzla Belediyesi, Cumhurbaşkanı, Türk, Uzay, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika haber! Miniklerden Türk uzay yolcularına isim önerisi - Son Dakika


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