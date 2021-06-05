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Tuzlalı gençler, daha yaşanabilir dünya için çevre etkinliği düzenledi - Son Dakika

Tuzlalı gençler, daha yaşanabilir dünya için çevre etkinliği düzenledi

05.06.2021 18:34

Tuzlalı gençler, daha yaşanabilir dünya için çevre etkinliği düzenledi Tuzla Belediyesi Bilgi Evleri ve Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi öğrencileri 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle, daha yaşanabilir bir çevre oluşturmak için bir etkinlik düzenledi.

Tuzlalı gençler, daha yaşanabilir dünya için çevre etkinliği düzenledi

İSTANBUL - Tuzla Belediyesi Bilgi Evleri ve Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi öğrencileri 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle, daha yaşanabilir bir çevre oluşturmak için bir etkinlik düzenledi. Etkinliğe Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'da katıldı. Tuzlalı öğrenciler, Başkan Yazıcı'ya geri dönüşüm malzemelerinden oluşturdukları ürünleri anlattılar. Başkan Yazıcı ve öğrenciler, Ekolojik Bahçe'de fidan dikimi gerçekleştirdi.

Tüm dünyada 5 Haziran tarihinde kutlanan Dünya Çevre Günü, Tuzla'da da özel bir program ile kutlandı. Tuzla Belediyesi Bilgi Evleri ve Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi öğrencileri Dünya Çevre Günü dolayısıyla düzenledikleri etkinlikte bir araya geldiler. Etkinliğe Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da katıldı. Başkan Yazıcı, öğrenciler tarafından geri dönüşüm ürünleri ile hazırlanan sergiyi gezdi. Öğrencilerin hazırladığı geri dönüşüm temalı kıyafetleri inceleyen Başkan Yazıcı, programa katılan çocukları geri dönüşüm konusundaki önerilerini dinledi. Programın sonunda Başkan Yazıcı ile öğrenciler, Ekolojik Bahçe'de fidan diktiler.

"Çevreye duyarlılık bir organizasyon ile olacak bir iş değil "

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, "Çevreye duyarlılık böyle bir organizasyon ile olacak bir iş değil. Ömür boyu öğrenim ile alakalı bir şeydir. İlkokullardan başlayıp, bütün okullarda eğitim verip aslında çevreye duyarlılığın sadece ağaç dikmek ile geri dönüşüm ile değil, karbon ayak izi oluşturacak olan, kullandığımız her türlü gıdanın veya ürünün uzaklardan gelip fosil yakıt ihtiyacı duymadan karbon ayak izini düşürecek olan çok bilinçli bir toplum oluşturabilmek lazım. Ben yılda bir tondan aşağıya karbondioksit üretebilirim dersek ancak önümüzdeki elli yıl içerisinde dünyadaki küresel ısınma bir buçuk derecenin altında kalır diye hesaplamalar var. Dolayısıyla gençlerimizin önümüzdeki elli yılda daha az bir küresel ısınma yaşayacak bir dünyada olabilmeleri için bir ömür boyu, 365 gün 24 saat içtiği sudan, kullandığı malzemeye varıncaya kadar fosil yakıtlardan alternatif enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırana kadar bilim ve teknolojiden faydalanarak yakın zamanda akıllı şehirler oluşturarak akıllı atık yönetimi, akıllı enerji kullanımı gibi birçok faktörle çevremizi daha yaşanabilir bir halde bırakmamız lazım" dedi.

"Hep beraber çevreye duyarlı olmamız lazım "

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı," 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla buradayız. Bilgi Evlerimizdeki gençlerimiz ile birlikte özellikle gelecekteki dünyamızın daha iyi olabilmesi için belki büyüklerin değil ama küçüklerin daha duyarlı yetişmeleri çok gurur ve mutluluk verici. Ben Bilgi Evlerimizde, ülkemizin ve Tuzlamızın her yerinde çevreye daha duyarlı olan ve 6 kıta olan dünyada atıklar ile 7'inci kıtayı oluşturmayacaksak şimdiden hep beraber çevreye çok duyarlı olmamız lazım. Bu yaşta başlamak lazım. Geri dönüşüm ile beraber dünyanın ekolojik dengesini bozmadan, flora ve faunasını değiştirmeden insanların, çocuklarımızın ve torunlarımızın daha iyi yaşayabileceği bir dünya için 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü vesileyle düzenlediğimiz programa hayırlı olsun diyorum" dedi.

Plastik tabaklardan oluşan bir kıyafet girerek çevre ile ilgili mesaj veren 4'üncü sınıf öğrencisi Aliye Güngör," Giydiğim kıyafet ile geri dönüşümü anlatmak istedim. Herkesin benim için doğayı korumasını istiyorum" dedi. Plastik poşetten ve plastik kapaklardan kendisine elbise yapan 4'üncü sınıf öğrencisi Işıl Köprücü," Bugün doğamızın ne kadar kıymetli olduğunu, çevreyi kirletmememiz gerektiğini anlattım" dedi.

Tuzlalı gençler, daha yaşanabilir dünya için çevre etkinliği düzenledi
Tuzlalı gençler, daha yaşanabilir dünya için çevre etkinliği düzenledi
Tuzlalı gençler, daha yaşanabilir dünya için çevre etkinliği düzenledi
Tuzlalı gençler, daha yaşanabilir dünya için çevre etkinliği düzenledi

Tuzla Belediyesi, Dünya Çevre Günü, Haziran, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tuzlalı gençler, daha yaşanabilir dünya için çevre etkinliği düzenledi - Son Dakika


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