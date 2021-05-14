- Tuzlalı gençlerden 65 yaş üstü büyüklere sürpriz bayram ziyareti - Son Dakika

- Tuzlalı gençlerden 65 yaş üstü büyüklere sürpriz bayram ziyareti

14.05.2021 09:55

- Tuzlalı gençlerden 65 yaş üstü büyüklere sürpriz bayram ziyareti Tuzla Belediyesi ekipleri ve gönüllü gençlerden oluşan ekipler, Ramazan Bayramı öncesi ilçede yaşayan 65 yaş üzeri ve engelli vatandaşların tek tek evlerine giderek büyüklerine bayram çikolatası hediye etti.

- Tuzlalı gençlerden 65 yaş üstü büyüklere sürpriz bayram ziyareti

İSTANBUL - Tuzla Belediyesi ekipleri ve gönüllü gençlerden oluşan ekipler, Ramazan Bayramı öncesi ilçede yaşayan 65 yaş üzeri ve engelli vatandaşların tek tek evlerine giderek büyüklerine bayram çikolatası hediye etti. Gençlerin bu davranışından çok mutlu olduğunu ifade eden Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı; "Büyüklerimizi düşünmek ve genç kuşaklar ile beraber onların bayramlarını tebrik etmek bizim hem insani hem de İslami görevimizdir" dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tam kapanma kararı sonrasında Tuzla Belediyesi gençlerle birlikte bayram öncesi ve bayramın ilk günü olmak üzere Ramazan Bayramı'nı evlerinde yalnız geçiren 65 yaş üstü büyüklere sürpriz yaptı. İlçe genelinde yaşayan ihtiyaç sahibi büyüklerin bayram öncesi ev temizliklerini a'dan z'ye yapan Belediye ekipleri, bayramın birinci gününde gönüllü gençlerden oluşan ekiplerle evleri ziyaret edilerek çikolata, alışveriş filesi, kolonya, maske ve mendil hediye ettiler. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında gerçekleştirilen dağıtımda gençler, adreslere elektrikli BinBin Scooter ile gittiler. Tuzla Belediyesi önünden gönüllü gençleri uğurlayan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, gençlere bu davranışlarından dolayı teşekkür ederek, "Gençlerimiz bugün BinBin'lerine binerek kapı kapı dolaşıp büyüklerimize çikolata dağıtacaklar. Büyüklerimizi düşünmek ve genç kuşaklar ile beraber onların bayramlarını tebrik etmek bizim hem insani hem de İslami görevimizdir. Onları hiçbir zaman yalnız hissettirmeyeceğiz" dedi.

"Büyüklerimizi hiçbir zaman yalnız hissettirmeyeceğiz"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "65 yaş üstü büyüklerimizin bayramlarını tebrik etmek, bu vesilesi ile genç kuşak ile tam kapanmaya rağmen bayramlarını tam anlamıyla yaşayabilmeleri adına güzel bir proje oldu. Gençlerimiz BinBin'lerine binerek kapı kapı dolaşarak büyüklerimize çikolata dağıtacaklar, bayramlaşacaklar. Onları yalnız hissettirmeyeceğiz. Biz Tuzla'da bunu Yaşlılar Merkezimizde zaten 365 gün yapıyorduk. Ancak tam kapanma dönemine denk gelen ve bizim için çok kıymetli olan Ramazan Bayramı'na giriyoruz. İnşallah Ramazan Bayramı'nın tüm insanlık için hayırlara vesile getirmesini, ülkemizin, milletimizin ve Filistin'deki tüm kardeşlerimize hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi

"Bir ömür yanlarındayız"

"Büyüklerimizi düşünmek ve genç kuşaklar ile beraber onların bayramlarını tebrik etmek bizim hem insani hem de İslami görevimizdir" diyen Başkan Yazıcı, "Ben bayramları mübarek olsun diyorum, bayramlarını tebrik ediyorum. Rabbim inşallah nice bayramlara onlarında sevdikleriyle birlikte girmelerini nasip eder. Pandemisiz, tam kapanma olmadan yine ellerini öpeceğimiz günlerde buluşmak dileğiyle diyorum. Biz her zaman hazırız. Her dakika yanlarında olmaya bir telefon kadar, bilgisayardan bir tıklama kadar yakınız ve yanlarındayız. Bayramda da yanlarınızdayız, bir ömür de yanlarındayız." dedi.

"Eski bayramlara dönelim"

Eski bayramların özlemini anlatan 65 yaş üstü bir teyze, "Kimseyi göremiyoruz. Eşim orada yatıyor. Bazen geliyorlar, nasılsın deyip gidiyorlar. Görüşemiyoruz. Allah bize sağlık sıhhat versin. Herkes iyi olsun. Eski bayramlara dönelim" dedi.

Gülgühan Göçmen ise," Başkanımız her zaman bizim yanımızda. Onun için minnet duyuyoruz. Sağ olsunlar" dedi.

- Tuzlalı gençlerden 65 yaş üstü büyüklere sürpriz bayram ziyareti
- Tuzlalı gençlerden 65 yaş üstü büyüklere sürpriz bayram ziyareti
- Tuzlalı gençlerden 65 yaş üstü büyüklere sürpriz bayram ziyareti
- Tuzlalı gençlerden 65 yaş üstü büyüklere sürpriz bayram ziyareti

Tuzla Belediyesi, Ramazan Bayramı, Bayram, Tuzla, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam - Tuzlalı gençlerden 65 yaş üstü büyüklere sürpriz bayram ziyareti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Süper Lig'de yarınki maçlarla son düşen ve şampiyon belli oluyor Süper Lig'de yarınki maçlarla son düşen ve şampiyon belli oluyor Denize giren gençler polisi gördü, kıyafetlerini giyinemeden kaçtı Denize giren gençler polisi gördü, kıyafetlerini giyinemeden kaçtı Definecilerin kazdığı çukura düşen at, can verdi Definecilerin kazdığı çukura düşen at, can verdi Son Dakika: 2023'te yapılacak Şampiyonlar Ligi finaline İstanbul ev sahipliği yapacak Son Dakika: 2023'te yapılacak Şampiyonlar Ligi finaline İstanbul ev sahipliği yapacak "Gazze'ye kara harekatı başlattık" diye İsrail ordusu, geri adım attı: Teyit edemeyiz İsrail güçleri, Gazze'ye hava saldırılarına 2 saatlik aranın ardından tekrar başladı İsrail güçleri, Gazze'ye hava saldırılarına 2 saatlik aranın ardından tekrar başladı İlginç kıyafetiyle Armağan Çağlayan'a konuk olan Bahar Candan'dan çok konuşulacak sözler İlginç kıyafetiyle Armağan Çağlayan'a konuk olan Bahar Candan'dan çok konuşulacak sözler ABD'de tamamen aşılanmış kişiler maske ve mesafe kurallından muaf olacak ABD'de tamamen aşılanmış kişiler maske ve mesafe kurallından muaf olacak

Son Dakika Haberleri
11:03 Denize giren gençler polisi gördü, kıyafetlerini giyinemeden kaçtı
11:00 İntihar girişiminde ilginç istek: Oktay Kaynarca'yı çağırın
10:58 Definecilerin kazdığı çukura düşen at, can verdi
10:55 8-0 skorlu olaylı 1992-93 sezonunun Beşiktaşlı ve G.Saraylı efsane futbolcuları birbiriyle atıştı
10:44 Son Dakika: 2023'te yapılacak Şampiyonlar Ligi finaline İstanbul ev sahipliği yapacak
10:13 Elon Musk, televizyonda yaptığı açıklamalar nedeniyle o günden bu yana 20 milyar dolar kaybetti
09:58 Görenler telefona sarıldı! Gökyüzünde beliren ateş gökkuşağı büyük heyecan yarattı
09:52 Galatasaray, gözünü kararttı! Yaptırımları göze alarak, şampiyonluk maçında tribünleri dolduracak
09:47 Koronavirüs aşısı yaptırmayı teşvik etmek isteyen ABD, 8.5 milyon liralık piyango başlattı
09:09 BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze saldırı altındayken bale izleyip itidal çağrısını Twitter üzerinden yaptı
ABD'de 2 yaşındaki çocuk annesini bacağından, babasını ise kafasından vurdu ABD'de 2 yaşındaki çocuk annesini bacağından, babasını ise kafasından vurdu         
11:15
Nijerya'da cezaevine saldırı düzenlendi, çok sayıda mahkum firar etti Nijerya'da cezaevine saldırı düzenlendi, çok sayıda mahkum firar etti         
11:06
İntihar girişiminde ilginç istek: Oktay Kaynarca'yı çağırın İntihar girişiminde ilginç istek: Oktay Kaynarca'yı çağırın         
11:01
8-0 skorlu olaylı 1992-93 sezonunun Beşiktaşlı ve G.Saraylı efsane futbolcuları birbiriyle atıştı 8-0 skorlu olaylı 1992-93 sezonunun Beşiktaşlı ve G.Saraylı efsane futbolcuları birbiriyle atıştı         
10:55
Morgda görev yapan imam, polislere keserle saldırdı: Öldüreceğim sizi! Morgda görev yapan imam, polislere keserle saldırdı: Öldüreceğim sizi!         
10:16
Galatasaray, gözünü kararttı! Yaptırımları göze alarak, şampiyonluk maçında tribünleri dolduracak Galatasaray, gözünü kararttı! Yaptırımları göze alarak, şampiyonluk maçında tribünleri dolduracak         
09:53
BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze saldırı altındayken bale izleyip itidal çağrısını Twitter üzerinden yaptı BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze saldırı altındayken bale izleyip itidal çağrısını Twitter üzerinden yaptı         
09:10
İsrail-Filistin gerginliği tırmanıyor! Lübnan'dan İsrail'e üç roket atıldı İsrail-Filistin gerginliği tırmanıyor! Lübnan'dan İsrail'e üç roket atıldı         
22:00
Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro: Oğlum gelecek yıl Sporting formasıyla mücadele verecek Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro: Oğlum gelecek yıl Sporting formasıyla mücadele verecek         
19:18
Sofralardaki büyük tehlike! Bağışıklık sistemini perişan ediyor Sofralardaki büyük tehlike! Bağışıklık sistemini perişan ediyor         
18:21
Defne Samyeli'nin Defne Samyeli'nin "Yaza hazırız" paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu         
18:08
Putin, BM Genel Sekreteri Guterres ile Filistin meselesini görüştü Putin, BM Genel Sekreteri Guterres ile Filistin meselesini görüştü         
17:49
Akdeniz'in kralı Mersin'de kıyıya vurdu Akdeniz'in kralı Mersin'de kıyıya vurdu         
17:09
Sedat Peker'in Bakan Soylu ile ilgili iddialarına Cumhurbaşkanlığı'ndan ve AK Parti'den ilk yorum: Şiddetle kınıyoruz! Sedat Peker'in Bakan Soylu ile ilgili iddialarına Cumhurbaşkanlığı'ndan ve AK Parti'den ilk yorum: Şiddetle kınıyoruz!         
16:54
Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Tansu Çiller esprisi sosyal medyaya damga vurdu Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Tansu Çiller esprisi sosyal medyaya damga vurdu         
15:36
Bakan Akar'ın ailesini görmesi için memleketine götürmeyi önerdiği astsubaydan duygulandıran yanıt: Görev bölgemi terk edemem Bakan Akar'ın ailesini görmesi için memleketine götürmeyi önerdiği astsubaydan duygulandıran yanıt: Görev bölgemi terk edemem         
15:28
Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili Kılıçdaroğlu'nu birinci gösteren tek anket yayınlandı! Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili Kılıçdaroğlu'nu birinci gösteren tek anket yayınlandı!         
14:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2021 11:22:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: - Tuzlalı gençlerden 65 yaş üstü büyüklere sürpriz bayram ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement