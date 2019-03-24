Son Dakika Haberleri: Tuzlalı Gençlerden Yıldırım'a Sürpriz Karşılama

Tuzlalı Gençlerden Yıldırım'a Sürpriz Karşılama

14 dakika önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti 1. Bölge ve Tuzla AK Parti Gençlik Kolları tarafından yolda karşılandı.

Tuzlalı Gençlerden Yıldırım'a Sürpriz Karşılama, System.String[]
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti 1. Bölge ve Tuzla AK Parti Gençlik Kolları tarafından yolda karşılandı.

Gençler meşaleler yakarak tezahüratlar eşliğinde Yıldırım'a yoğun sevgi gösterisinde bulundu. Yıldırım, aracında inerek gençlerin yanına gitti. Kendisini bekleyen ve tezahürat yapan gençlerle selamlaştı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gençlerle bir süre sohbet eden Yıldırım, daha sonra bir duvarın üstüne çıkarak gençlere hitap etti. Yıldırım, "Beni çok mutlu ettiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu heyecan olduğu müddetçe evelallah her şeyi başarırız." dedi.

Buradan ayrılan Yıldırım, daha sonra İstanbul Umum Servis Aracı İşletmeleri Esnaf Odası mitingine katıldı. Burada konuşan Yıldırım, servisçilerin İstanbul'un yükünü taşıdığını söyledi.

İstanbul'un, Türkiye'nin lokomotifi olduğuna dikkati çeken Yıldırım, "İstanbul üretmezse Türkiye durur. Servisçilerin hakkını, hukukunu korumak için buradayım. Şoför, otobüsçü, taksici bir babanın evladı olarak karşınızdayım. Bugüne kadar verdiğim hiçbir sözün altında kalmadım. Size diyeceğim; 31 Mart'ta eğer yetki verir başkan seçerseniz, yapacağım şudur: Önüne gelen servisçi olamayacak, hak eden yapacak. Sizlerin hakkını başkalarına vermeyeceğiz. Bu kadar açık." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 12:23 Kaynak: AA

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