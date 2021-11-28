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Tuzlalı kadınlar, Tuzla Belediyesi'nin kurslarında kick boks öğreniyor - Son Dakika

Tuzlalı kadınlar, Tuzla Belediyesi'nin kurslarında kick boks öğreniyor

28.11.2021 14:47

- Tuzlalı kadınlar, Tuzla Belediyesi'nin kurslarında kick boks öğreniyor Son dönemde artan kadına şiddet olayları nedeniyle Tuzla Belediyesi Kick Boks kurslarına ilgi artıyor.

- Tuzlalı kadınlar, Tuzla Belediyesi'nin kurslarında kick boks öğreniyor

İSTANBUL - Son dönemde artan kadına şiddet olayları nedeniyle Tuzla Belediyesi Kick Boks kurslarına ilgi artıyor. Tuzlalı kadınlar, ücretsiz olarak verilen kurslara katılarak hem kick boks öğreniyor hem de herhangi bir şiddet olayında kendisini savunmayı öğreniyor. Kick boks sporunu seven kadınlar ise profesyonel sporcu olarak turnuvalara katılıyor.

Son dönemde ardan kadına şiddet olayları nedeniyle Tuzla Belediyesi'nin ücretsiz olarak düzenlemiş olduğu Kick Boks Kurslarına ilgi artıyor. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın talimatlarıyla ücretsiz olarak başlatılan kurslara Tuzlalı kadınlar son dönemlerde yoğun ilgi gösteriyor. Antrenörler tarafından, Tavşantepe- Kadıköy Metro Hattı'nda bir kadına yapılan bıçaklı saldırı gibi meydana gelebilecek şiddet olaylarından nasıl kurtulacağının teknikleri de anlatılıyor. Ayrıca antrenörler tarafından kick boks eğitimleri de veriliyor. Sporu seven kadınlar ise profesyonel olarak turnuvalara katılıyor.

"Bu spora şiddet mağduru olduğum için başladım"

Kurslara katılan Yasemin Yıldız, şiddet gördüğü için kick boksa başladığını belirterek, "Bu spora şiddet mağduru olduğum için başladım. Şans eseri Tuzla Belediyesi'nin salonunu buldum. Şanslı olduğumuz taraf Tuzla Belediyesi'nin kanatları altında bir spor salonumuz olması ve antrenörlerin moral ve motivasyon açısından bizlere destek olması. Şiddet mağduru olarak birkaç senem geçti. En sonunda çok büyük bir şiddete maruz kaldığım için kolum sargılıydı. Savcılıktan çıktığımda bir daha aynı şeyi yaşamamayı düşündüm. Nerede olursam olayım şiddete maruz kalabilirim. Kendimi korumak zorundaydım. Bu yüzden bu spora başladım" dedi.

"Doğru tekniği doğru zamanlamada uygularsanız teknik gücü yenecektir"

Tuzla Belediyesi Kick Boks Antrenörü Ümit Yılmaz, "Tuzla Belediyesi olarak uzak doğu sporlarının eğitimlerini veriyoruz. Çocuk yaş gruplarından tutun, ev hanımlarına kadar, profesyonel derecede kendisini geliştirmek isteyenlere kadar eğitimler veriyoruz. Az önce gösterdiğimiz teknikler bir kadının kendisini savunması için yeterlidir. Doğru tekniği, doğru zamanlamada uygularsanız teknik gücü yenecektir. Biz tüm bu eğitimlerimizi Tuzla Belediye Başkan Dr. Şadi Yazıcı'nın destekleri ile ücretsiz olarak vermekteyiz" diye konuştu.

Kurslara katılan ev hanımı Zeynep Yılmaz ise, "Tekniği iyi biliyorsanız bir erkeği bir hareket ile alt edebilirsiniz" dedi.

Tuzlalı kadınlar, Tuzla Belediyesi'nin kurslarında kick boks öğreniyor
Tuzlalı kadınlar, Tuzla Belediyesi'nin kurslarında kick boks öğreniyor
Tuzlalı kadınlar, Tuzla Belediyesi'nin kurslarında kick boks öğreniyor
Tuzlalı kadınlar, Tuzla Belediyesi'nin kurslarında kick boks öğreniyor

Tuzla Belediyesi, Kick Boks, Tuzla, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Tuzlalı kadınlar, Tuzla Belediyesi'nin kurslarında kick boks öğreniyor - Son Dakika


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