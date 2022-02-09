Tuzlalılar, Sultan 2. Abdülhamid'i kabri başında andı - Son Dakika

Tuzla Belediyesi tarafından her ay düzenlenen "Ahde Vefa" programı kapsamında Sultan 2. Abdülhamid kabri başında anıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tarihin önemli karakterlerinin kabirlerinde ziyaret edildiği program kapsamında 60 Tuzlalı vatandaş, 2. Abdülhamid'in kabrine götürüldü.

Osmanlı Devleti'nin 34. padişahı olan Sultan 2. Abdülhamid'in vefatının 104. yıl dönümüne denk getirilen programda dua edildi.

Katılımcılar, daha sonra rehber eşliğinde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet Camii ile Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni ziyaret etti.