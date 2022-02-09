Üye Girişi
Tuzlalılar, Sultan 2. Abdülhamid'i kabri başında andı - Son Dakika

Tuzlalılar, Sultan 2. Abdülhamid'i kabri başında andı

09.02.2022 10:31
Tuzlalılar, Sultan 2. Abdülhamid'i kabri başında andı

Tuzla Belediyesi tarafından her ay düzenlenen "Ahde Vefa" programı kapsamında Sultan 2. Abdülhamid kabri başında anıldı.

Tuzla Belediyesi tarafından her ay düzenlenen "Ahde Vefa" programı kapsamında Sultan 2. Abdülhamid kabri başında anıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tarihin önemli karakterlerinin kabirlerinde ziyaret edildiği program kapsamında 60 Tuzlalı vatandaş, 2. Abdülhamid'in kabrine götürüldü.

Osmanlı Devleti'nin 34. padişahı olan Sultan 2. Abdülhamid'in vefatının 104. yıl dönümüne denk getirilen programda dua edildi.

Katılımcılar, daha sonra rehber eşliğinde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet Camii ile Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni ziyaret etti.

YORUMLAR
500

Tuzla Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tuzlalılar, Sultan 2. Abdülhamid'i kabri başında andı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:33 Pusu kurduğu husumetlisine pompalı tüfekle kurşun yağdırdı! Olay güvenlik kamerasına yansıdı
10:32 Kazdağları'nda mahsur kalan 21 kişiye, saatler sonra ulaşıldı ve kurtarıldı!
10:31 Gülün tanesi 30 liraya çıkınca alternatif olarak lavanta revaçta
10:24 Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman çiftinin aldığı reklam ücreti dudak uçuklattı
10:19 Kolombiya'da şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymasında 14 ölü, 35 yaralı!
10:18 Dere kenarında buldukları karacayı evlerinin salonda ağırladılar, yaralarını sardılar, öpüp kokladılar!
10:17 Herkes zam yaparken, o indirim yaptı! Çaycıyı gören tebrik ediyor
10:04 İstanbul'un barajları doldu! 1 günde rekor artış oldu
10:03 HDP, parlamenter sisteme dönmek için kilit parti! Kulat: Mesele Meclis çoğunluğu değil, Cumhurbaşkanlığını almak!
09:15 Motosikletin tekerinden uyuşturucu çıktı! Okul önünde satışını yapan karı-koca polise yakalandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 10:38:09. #1.12#
SON DAKİKA: Tuzlalılar, Sultan 2. Abdülhamid'i kabri başında andı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement