Tuzlama Çalışmalarını Sahaya İnerek Kontrol Etti

Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, aralıklarla devam eden kar yağışının yaşandığı İlçe Merkezi ve köylerdeki karla mücadele çalışmalarını ve buz tutan köy yollarını tuzlama çalışmalarını sahaya inerek kontrol etti.

Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, aralıklarla devam eden kar yağışının yaşandığı İlçe Merkezi ve köylerdeki karla mücadele çalışmalarını ve buz tutan köy yollarını tuzlama çalışmalarını sahaya inerek kontrol etti.



Köylüleri eksi 14 dereceye kadar düşen dondurucu soğuklar için tetbir almaları konularında uyardı.



Kaymakam Abdulkerem Abbasoğlu, İlçe Emniyet Amirliği, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Özel İdare Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce koordineli bir şekilde yürütülen karla mücadele ve yol tuzlama çalışmalarını bizzat takip ederek, gerekli talimatları ileterek oluşabilecek aksamalara anında müdahale edilmesini istedi.



Buzlanma ve don olaylarından dolayı karayollarında meydana gelen küçük çaplı kazalarda vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Kaymakam Abbasoğlu, güvenlik birimlerimize de gerekli güvenlik tedbirlerini alma talimatı vererek incelemelerine köy yollarında devam etti.



Kaymakam Abbasoğlu, tüm köyleri ziyaret ederek vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuzluk yaşamamaları için İlçe Özel Müdürlüğü personeline talimat verdi ve ve su saatlerinin donmaması için vatandaşları uyardı.(YD-EFE) - KÜTAHYA

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