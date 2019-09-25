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Tuzlarını taştan çıkartıyorlar

2 saat önce

Her sofranın olmazsa olmazı olan tuz, bazı köylerde geçmişten kalma geleneklerle sofralara gelmeye devam ediyor.

Tuzlarını taştan çıkartıyorlar, System.String[]

Her sofranın olmazsa olmazı olan tuz, bazı köylerde geçmişten kalma geleneklerle sofralara gelmeye devam ediyor.


Ardahan'ın ilçesi olan Çıldır'a bağlı Karakale köyünde yaşayan Aydın Topkaya ve Sadegül Topkaya çifti büyüklerinden öğrenmiş olduğu geleneği büyük bir zevkle sürdürüyor. Doğal kaya tuzunu taşın üzerinde, yuvarlak bir taş yardımı ile öğütüp sofralık tuz haline dönüştürüyor.


İstanbul'da ikamet eden ve yazları köylerinde geçiren çift yıllardır bu şekilde tuz elde ettiklerini dile getirerek, marketlerden alınan tuzları mecbur kalmadıkça evlerine sokmadıklarını dile belirttiler.


İlçeden eşine aldırmış olduğu kaya tuzunu taşta öğüterek gerek yemeklerde, gerekse bölgenin en önemli besin kaynağı olan kazların tuzlanmasında kullandığını belirten Sadegül Topkaya, "Biz marketlerden alınan tuzları pek kullanmıyoruz. Büyüklerimizden öğrenmiş olduğum yöntemle taş üzerinde kaya tuzunu öğüterek yıllık tuz ihtiyacımızı hazırlıyorum. Doğal yolla elde etmiş olduğum tuz doğal olduğu için, marketlerde satılan tuzlar gibi içerisinde farklı karışımlar olmuyor. Bu tuz hem daha sağlıklı, hem de yetiştirmiş olduğumuz kazların tuzlanmasında kullanıyoruz. Bir kısmını kazların tuzlanmasında kullandığımız tuzun geri kalanını da İstanbul'a götürüp evimizde kullanıyoruz" dedi.


Uzmanlarında kaya tuzunu önerdiğini ifade eden Aydın Topkaya ise, kaya tuzunun daha sağlıklı olduğunu söyledi. - ARDAHAN

İstanbul, Ardahan, Çıldır, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:38 Kaynak: İHA
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