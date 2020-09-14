Tuzlaspor: 0-0

STAT: Spor Toto Akhisar

HAKEMLER: Bülent Birincioğlu (xx), Murat Şener (xx), Cemil Tunç (xx)

AKHİSARSPOR: Lukac (xxx) - Vrsajevic (xx), Alperen (xx) (Dk. 12 Onurcan xx), Göksu (xx), Kadir (xx), Taha (xx), Rotman (xxx), Ali Kaan (xx), Bjarnason (xx) (Dk. 87 Çekdar), Bertuğ (xx) (Dk. 87 Mert Efe ), Hadzic (x) (Dk. 70 Gökmen x)TUZLASPOR: Haydar (xxx) - Erdem (xx), İsmail (xx), Yohou (xx), Yasin (xx), Segbefia (xxx), Gökcan (xx) (Dk. 81 Nwakali x), Aykut (xx), Ahmet (xx), Vedat (x) (Dk. 66 Pucko xx), Özgür Can (x) (Dk. 63 Onat Kutay x)SARI KARTLAR: Rotman, Bertuğ, Ali Kaan, Taha (Akhisarspor) - Aykut (Tuzlaspor)

TFF 1'inci Lig'de sezonun ilk haftasında Akhisarspor, evinde ligin yeni ekibi Tuzlaspor'la golsüz berabere kaldı: 0-0. Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki mücadelede puanları paylaşan iki ekibin birer topu da direkten döndü.Sezon öncesi eski yabancı futbolcularına olan borçları nedeniyle gelen transfer yasağını kaldıramayan, kulüpteki mali sıkıntı yüzünden 11 as futbolcusunu kaybedip Musa Nizam ve Eray'ın da ayrılması beklenen Akhisarspor, maça geçen sezondan kalan isimlerle çıktı. Kariyerinde 5 yıl Akhisar forması giyip sezon öncesi ayrılan Tuzlasporlu Aykut, bu maçla ilk hafta yeni takımında eski kulübüne rakip oldu.

9'uncu dakikada Akhisarspor gole yaklaştı. Ali Kaan'ın sağdan ortasına Hadzic'in gelişine kafa şutu kaleci Haydar'dan döndü, Taha önünde bulduğu topu tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.29'uncu dakikada Tuzlaspor sol kanatan Segbefia'yla korneri kullandı, Özgür Can'ın kafa şutu üstten auta çıktı.45+1'inci dakikada ev sahibi ekipten Bertuğ ceza sahasına girmeden sol ayağıyla vurdu top kaleci Haydar'da kaldı.İlk yarı golsüz bitti.51'inci dakikada Akhisarspor golden oldu. Bertuğ'un ceza alanı dışından şutu yan direkten döndü.53'üncü dakikada Hadzic'in karşı karşıya pozisyonda şutunu kaleci Haydar kornere çeldi.67'nci dakikada Tuzlaspor gole yaklaştı. Oyuna henüz dahil olan Pucko'nun sağ çaprazdan ceza sahasına girer girmez şutu yan direkte patladı.75'inci dakikada gelişen Akhisarspor atağında Bjarnason'un pasıyla buluşan Gökmen'in bomboş şutu auta çıktı.

Maç başladığı gibi 0-0 sonuçlandı.